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حوادث

غدًا.. الحكم على المتهمين فى قضية خلية الزيتون الأولى

الجمعة 30/مارس/2018 - 04:30 ص
شعار النيابة ـ ارشيفيه
شعار النيابة ـ ارشيفيه
رامي المهدي
تصدر غدًا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في إعادة محاكمة ٥ متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى".

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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