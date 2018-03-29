ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

رياضة

تطبيق حكم الفيديو المساعد بشكل رسمي في الدوري السعودي غدا

الخميس 29/مارس/2018 - 11:13 م
صدى البلد
قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد بشكل رسمي في مباراة الفيصلي والأهلي لأول مرة في المسابقات المحلية ومن المقرر أن تقام المواجهة غدا الجمعة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام، عن سعادته بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الملاعب السعودية للمرة الأولى مشيرًا إلى قيام اللجنة خلال الـ 6 أشهر الماضية بتدريب الحكام بشكل مكثف على تطبيق التقنية.

وأوضح كلاتنبيرج أن استخدام التقنية سيعمل على التأكد من قرارات الحكام ويسهم في التقليل من نسبة الأخطاء.

ترشيحاتنا

عدلي القيعي: طلبنا 300 ألف دولار للمشاركة في لقاء الفجيرة

وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة.. فيديو

مندوب الفيفا يوصي بإيقاف اليونان بعد العنف المتكرر في المباريات

"موكا" موهبة على الطريق تنتظر الاكتشاف.. فيديو

سعد الصغير: أصحابي دخلونى السجن.. فيديو

القبض على أمريكي هدد مصريا بالسيف في واشنطن

تعرف على الأكلة المصرية المفضلة للوزير السعودي أحمد قطان.. فيديو

صور جديدة لعلي عبد الله صالح قبل إعدامه

قابيل يكشف في حوار مع صحيفة روسية متى تحقق مصر اكتفائها من الغاز

الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر .. فيديو

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية 1%

"الغيرة" من كريستيانو رونالدو تُكلف ميسي 26 مليون يورو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فساتين زفاف راقية من توقيع «ستيفن خليل».. صور

بالصور.. منة عرفة على خطى سيلينا جوميز

كواليس أولى حلقات «اللعيب مع رزان ومهيب» مع رمضان صبحي.. «صور»

محمود معروف يكشف أسرار العندليب الأسمر في «صدى البلد».. صور

فيديو

قطان يكشف موقفًا جمعه بـ"المايسترو" صالح سليم .. فيديو
هاني النقراشي: الماء والطاقة مرتبطان وعلينا إدارة مواردنا لضمان الاستدامة.. فيديو
أول تعليق لرئيس تحرير "المصري اليوم" على أزمة "مانشيت الحشد".. فيديو
عبدالمحسن سلامة: فتح تحقيق في واقعة مانشيت المصري اليوم.. فيديو
قطان: اصطحبت والدتي وزوجتي معي أثناء تكريمي من الرئيس السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟