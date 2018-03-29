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منوعات

موقع أمريكي: الأهرامات تتألق في صورة نادرة من الفضاء الخارجي

الخميس 29/مارس/2018 - 11:25 م
صدى البلد
حنين الشريف
بث موقع "سي نت" الأمريكي للتكنولوجيا صورة واضحة ونادرة لأهرامات الجيزة التقطها قمر "بروبا -1" الصناعي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

وأكد الموقع أن التقاط صورة الأهرامات من الفضاء الخارجي كان التحدي الأبرز الذي طالما تنافس عليه رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها الأهرامات الثلاثة واضحة للغاية، في حين ظهرت حولها ضواحي القاهرة في المناطق الشبكية حول الحواف، وعلى الرغم من أن ارتفاع الهرم الأكبر الذي يصل إلى 455 قدمًا (140 مترًا) ، لكنه يبدو كنموذجً عندما تتم مشاهدته من الفضاء.

وتم التقاط هذه الصورة في أوائل شهر يناير الماضي، ولم تكشف عنها وكالة الفضاء الأوروبية سوى الأسبوع الحالي.

واعتبر الموقع صورة الأهرامات بمثابة المكافأة المبهجة التي تقدمها البعثات العلمية للفضاء للعالم.

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