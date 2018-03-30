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رياضة

الأمريكية سلوان ستيفنز تتأهل إلى نهائي بطولة ميامي للتنس

الجمعة 30/مارس/2018 - 02:04 ص
الأمريكية سلوان ستيفنز
الأمريكية سلوان ستيفنز
أ ش أ
تأهلت الأمريكية سلوان ستيفنز، إلى المباراة النهائية في منافسات فردي السيدات، ببطولة ميامي للتنس، بعد فوزها اليوم الخميس، على فيكتوريا أزارينكا.

وقلبت ستيفنز، تأخرها في المجموعة الأولى أمام أزارينكا، بعدما حسمت المجموعتين الثانية والثالثة لصالحها، لتفوز بنتيجة (3-6)، و(6-2)، و(6-1).

ومن المقرر أن تلعب ستيفنز في المباراة النهائية، مع الفائزة من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي ستجمع بين اللاتفية يلينا أوستبنكو والأمريكية دانييلا كولينز.

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