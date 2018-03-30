الأمريكية سلوان ستيفنز تتأهل إلى نهائي بطولة ميامي للتنس

تأهلت الأمريكية سلوان ستيفنز، إلى المباراة النهائية في منافسات فردي السيدات، ببطولة ميامي للتنس، بعد فوزها اليوم الخميس، على فيكتوريا أزارينكا.



وقلبت ستيفنز، تأخرها في المجموعة الأولى أمام أزارينكا، بعدما حسمت المجموعتين الثانية والثالثة لصالحها، لتفوز بنتيجة (3-6)، و(6-2)، و(6-1).



ومن المقرر أن تلعب ستيفنز في المباراة النهائية، مع الفائزة من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي ستجمع بين اللاتفية يلينا أوستبنكو والأمريكية دانييلا كولينز.