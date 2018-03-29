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أخبار العالم

القبض على أمريكي هدد مصريا بالسيف في واشنطن

الخميس 29/مارس/2018 - 11:18 م
صدى البلد
شادي عبدالله
قال موقع "راو ستوري" الأمريكي إن مصريا تعرض للتهديد من قبل شاب في العاصمة الأمريكية واشنطن يسكن معه في نفس الشقة، وقام بتهديد المصري بسيف ساموراي الياباني وصرخ فيه "عد إلى مصر سأقتلك أنت وشعبك".

ووفقا للموقع يواجه هذا الشاب الأمريكي، الذي يدعى أنطوني توماس سترومدال، 29 عاما، تهمة الكراهية بدافع عنصري، وهي بمثابة جناية بحسب القانون الأمريكي، لأنه هدد المصري بالقتل أو الترحيل من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل الموقع تصريحات "المصري" الذي أبلغ الشرطة عبر مترجم أنه تعرض من قبل لمضايقات وتهديدات من سترومدال ولكنه لم يبلغ الشرطة لأنه كان خائفا أن يؤثر ذلك سلبا على حصوله على "تأشيرة العمل".

وقال الموقع، نقلا عن تقرير صحفي لموقع بلفيو ريبورتر على الواقعة، إن الشرطة عندما ألقت القبض على سترومدال زعم أنه هدد المصري بالسيف لأنه اعتدى عليه ودفعه إلى الحائط، وبسؤاله لماذا لم تخبر الشرطة بالواقعة زعم أنه لم يرد أن يسبب له مشكلة بسبب أنه من بلد مختلفة.

ولفت التقرير أن سترومدال له تاريخ إجرامي من التهديد بالقتل والاعتداءات من الدرجة الثالثة بحسب القانون الأمريكي، وقعت في عام 2015.

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