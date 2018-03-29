أحمد قطان يعرض وشاح النيل الممنوح من الرئيس السيسي ..فيديو

قال أحمد قطان وزير الدولة السعودية للشئون الإفريقية، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطانى وشاح النيل بمناسبة انتهاء فترة عملى كسفير للمملكة العربية السعودية بالقاهرة ».



وأضاف أحمد قطان خلال حواره ببرنامج « معكم منى الشاذلي» على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي أنه علم بهذا التكريم قبل يومين فقط من التكريم ، وأكد أن المفاجأة التى تمت هو طلب مكتب الرئيس السيسي بأن أحضر زوجتي وأمي معي من أجل السلام على الرئيس السيسي مؤكدا ان هذا الطلب كان جميلا وأسعده كثيرًا.



وتابع ان الجلسة كانت مع الرئيسي السيسي رسمية فى البداية حتى تم التكريم ثم بعد ذلك كانت عائلية .

