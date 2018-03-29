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فن

فرقة رضا بأوبرا دمنهور الأحد المقبل للمشاركة بالمهرجان الدولي للفلكلور

الخميس 29/مارس/2018 - 11:33 م
صدى البلد
سمر سعد
في إطار إثرائها للمهرجانات المحلية والعربية والدولية تشارك فرقة رضا بمهرجان دمنهور الدولي السادس للفلكلور علي خشبة أوبرا دمنهور الأحد المقبل وتعد فرقة رضا احدي أبرز وأهم فرق قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية الذي تمنحه معالي وزيرة الثقافة أ.د إيناس عبد الدايم إهتماما خاصا.

يتم إفتتاح المهرجان الجمعة المقبل بمشاركة 18 فرقة من 9 دول عربية وأجنبية هي نيجيريا وأندونيسيا وفيتنام والصين وسريلانكا والبرازيل ولبنان والأردن وتونس بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية التي تمثلها فرقة رضا بقيادة د . ماجدة إبراهيم ويحرص قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج د. عادل عبده علي إستعادة الفرق لقوة عصورها الذهبية بل ومواكبة الحالة التنافسية والمظهر الحضاري الذي تقدم به الدول فلكلورها وموروثها يذكر أن قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية يعد من أبرز القطاعات التي تتبع قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال وتكاتف الجميع لاستعادة دورك كقوي ناعمة تمتلك العديد من الفرق الفنية والمنابر الثقافية.

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