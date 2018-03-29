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هاني النقراشي: الماء والطاقة مرتبطان وعلينا إدارة مواردنا لضمان الاستدامة.. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 11:56 م
الدكتور هاني النقراشي
الدكتور هاني النقراشي
إسلام الطوانسي
أكد الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة العالمي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس، أهمية قضية المياه، خاصة بعد أن أصبحت العديد من دول العالم مهددة بالشح المائي.

وأضاف النقراشي، في حواره ببرنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، أن الطاقة والمياه هما أمران مرتبطان ببعضهما البعض، فلتوفير المياه نحتاج إلى الطاقة، ولذلك يجب إدارة الثروات الموجودة لدينا بشكل يضمن الاستدامة.

ولفت النقراشي إلى أن مصر تمتلك موارد طبيعية متجددة مثل الشمس والرياح، فمصر بها أفضل المناطق لتوليد الطاقة من الطاقة الشمسية، وهو ما يعني أن مصر قادرة على توفير المياه مستغلة الطاقة الشمسية التي تتوفر لديها معظم أيام العام.

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