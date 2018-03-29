قطان: اصطحبت والدتي وزوجتي معي أثناء تكريمي من الرئيس السيسي.. فيديو

عرض السفير أحمد قطان وزير الدولة السعودية للشئون الإفريقية، وشاح النيل الذى حصل عليه من الرئيس السيسي فى الأيام الماضية قائلا «الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطانى وشاح النيل بمناسبة انتهاء فترة عملى كسفير للمملكة العربية السعودية بالقاهرة».



وأضاف أحمد قطان خلال حواره ببرنامج « معكم منى الشاذلي» على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي أنه علم بهذا التكريم قبل يومين فقط من التكريم، وأكد أن المفاجأة التى تمت هو طلب مكتب الرئيس السيسي بأن أحضر زوجتي وأمي معي من أجل السلام على الرئيس السيسي، مؤكدا أن هذا الطلب كان جميلا وأسعده كثيرًا.



وتابع أن الجلسة كانت مع الرئيس السيسي رسمية فى البداية حتى تم التكريم ثم بعد ذلك كانت عائلية.



وطلبت الإعلامية منى الشاذلي من الوزير السعودى بارتداء الوشاح ورد عليها «لازم يكون على لبس سعودى مينفعش على البدلة وذلك فى لقطة طريفة».

