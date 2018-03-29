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أول تعليق لرئيس تحرير "المصري اليوم" على أزمة "مانشيت الحشد".. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 11:48 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال الكاتب الصحفي محمد السيد صالح رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، تعليقا على المانشيت الذي أثار ضجة، إن الهدف من كلمة "حشد" هو الحشد الإيجابي للمشاركة في العملية الانتخابية وليس لمرشح بعينه.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «مصر اليوم» عبر التليفزيون المصري، أن هناك خوفا من التطرق إلي تلك المصطلحات بمعناها الحقيقي، لافتًا إلي أن "حشد" كلمة إيجابية الهدف منها نسب مشاركة وليس توجيها، وهي متبعة في العديد من دول العالم.

وأكد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، أن من وجه اللوم للجريدة قرأ العنوان ولم يتطرق إلي متن الخبر، ليفهم القصد من تلك الكلمات.

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