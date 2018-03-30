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برلمان

"المصريين الأحرار" يعقد مؤتمره العام..اليوم

الجمعة 30/مارس/2018 - 06:03 ص
الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار
أمينة الدسوقى
يعقد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، المؤتمر العام فى دور انعقاده العادي، اليوم الجمعة ، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، اعتماد التقارير السنوية للحزب، فضلا عن مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي والميزانية العامة للحزب، وتفويض الهيئة العليا للحزب فى الموضوعات غير العادية التى تنشأ فى غير وقت انعقاد المؤتمر العام، على أن تعرض قرار الهيئة العليا على ضمن تقرير رئيس الحزب فى أول اجتماع تالى للمؤتمر العام.

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