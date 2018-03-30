نائب "مستقبل وطن" يوجه الشكر لكل مصري شارك في العرس السياسي الكبير

وجه النائب محمود يحيى، عضو مجلس النواب، ووكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر لأهالى مركز بنى مزار في المدينة وجميع القرى والعزب والنجوع، علي مشاركتهم في العملية الانتخابية والنزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية، والذي تخطى عدد الأصوات في مركز بنى مزار 160 ألف صوت.



وأشاد يحيى فى بيان صحفى له، بجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية ورجال القضاء المصري الشامخ، وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء مجالس القري، لما بذلوه من جهد لتأمين وتوفير الخدمات اللازمة في كل مقر انتخابي، موجها الشكر لكل مصري مخلص غيور على بلده شارك في هذا العرس السياسي الكبير.