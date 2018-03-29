عبدالمحسن سلامة: فتح تحقيق في واقعة مانشيت المصري اليوم.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن، نقيب الصحفيين، إن تطرق أي صحيفة في عنوانها إلي كلمة "الحشد" ليس خطأ مهنيا، ولكن حال تطرقها إلى الحشد لمرشح بعينه هنا يقع الخطأ حال عدم توافر أدلة على ذلك.



وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «مصر اليوم» عبر التليفزيون المصري، أن فرض القانون والدستور غرامة على من يدلي بصوته، لكي يكون هناك حشد انتخابي في المشاركة الانتخابية بعيدًا عن السلبية، لافتًا إلي أن الظرف الحساس هو ما خلق نوعا من اللبس في أزمة مانشيت المصري اليوم.



وأكد نقيب الصحفيين، أنه كان يتمنى أن تقدم الشكوى إلي نقابة وليس إلي النيابة ولاسيما أنها من وجهة نظر الشاكي أخطاء تتعلق بالمهنة، مشيرًا إلي أنه سيتم فتح تحقيق من أساتذة الإعلام للبت في هذا الموضوع.