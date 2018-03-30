صحافة اليوم..جلسة خاصة بالبرلمان لأداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية..«الوطنية للانتخابات» تتسلم محاضر فرز الأصوات..مفاوضات سرية بين ماسبيرو و"بي إن سبورت" لبث مباريات الفراعنة في المونديال

الأهرام:

جلسة خاصة بالبرلمان لأداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية



وكان الرئيس السيسي قد أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في 8 يونيو 2014 عقب اعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت عقب وضع الدستور الحالي، وذلك لعدم وجود برلمان فى ذلك الوقت والذى تم تشكيله وانعقاد اولى جلساته فى يناير عام 2016 .



وقد نص الدستور فى مادته رقم 144 من الدستور على أنه يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.





ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب، وهذا ما تم عقب اعلان فوز الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية السابقة.



كما جاء فى المادة 140 من الدستور التي نصت علي « ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ..».



وقد تضمن باب الأحكام الانتقالية فى المادة رقم 231 من الدستور تحديدا للفترة التى تبدأ عندها مدة الرئاسة ، والتى نصت على « تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات « .



وأوضح مصدر برلمانى أنه وفقا لتلك المادة فإن مدة الرئاسة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي قد بدأت مع إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى 3 يونيو 2014 ، وعلى ذلك ووفقا للمادة 140 من الدستور والتى حددت فترة الرئاسة باربع سنوات تنتهى فى 3 يونيو 2018 .





وبناء على ذلك فإنه من المتوقع ان يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية للمرة الاولى أمام مجلس النواب الحالى خلال الفترة منذ إعلان نتيجة الانتخابات والمقرر لها الاثنين المقبل الموافق 2 ابريل وحتى 2 يونيو المقبل .



وأوضح المصدر ان المادة 109 من لائحة مجلس النواب نصت على ان يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ليؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، وبناء على ذلك فإنه من المقرر أن يعقد المجلس جلسة خاصة لأداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.





موسى مصطفى موسى لـ «الأهرام»: النتيجة لم تفاجئنى.. لا يهمني إلا التصدي لأعداء مصر

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسى فى تصريح خاص لـ«الأهرام»، أنه فخور بما آلت إليه انتخابات الرئاسة من مشاركة حقيقية للشعب المصرى وإجرائها فى مناخ من الديمقراطية والنزاهة والحيادية.



وقال إنه حمد الله على أن مصر أصبحت مستقرة وعبرت الأزمة بانتخابات كاملة ونزيهة، متحديا أى جهة تشكك فيها، مضيفا أنها انتخابات واضحة بالأرقام وان نزاهتها ردت على وسائل الإعلام الأجنبية التى أعطت تقارير غير دقيقة، وكذلك الاتحاد الأوروبى الذى لم يحاول متابعة الانتخابات وأصدر تقارير عن بعد.





ووجه موسى شكره للشعب المصرى الذى نزل لصناديق الاقتراع رغم سوء الأحوال الجوية، وقال: كان من الممكن أن تزيد الأرقام لولا ظروف الجو لكن النسبة جيدة قد تزيد على 40% لكن النتيجة النهائية متروكة للهيئة الوطنية للانتخابات والتى من المقرر إعلانها يوم 2 أبريل.



وقال المرشح الرئاسى إنه استقبل نتيجة الانتخابات بفكر واقعى و منذ اليوم الأول وهو يعرف جيدا شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسى والتكاتف الذى حوله وحب وترابط الناس الذى يتمتع به، وأضاف موسى أنه يدرك من البداية أنه لن يحصل على نسبة تصويت تفوق المعدلات الطبيعية قائلا كنت اتمنى ان أصل لنسبة 10%.



وقال موسى إن النجاح الحقيقى تمثل فى مشاركة الناس وإيقاف المتربصين بمصر من أعداء الخارج والداخل من الاخوان وإن الأرقام ليست مهمة.



وأضاف موسي: جميعا نعرف حجم ودور الرئيس السيسى وجميعنا سنتكاتف معه لكى ننطلق بمصر جميعا لمرحلة جديدة.



كما أكد أن مصر نجحت والجميع فاز والشعب المصرى كان هو المرشح الحقيقى وهو من كسب الانتخابات وسيقود المرحلة القادمة من خلال الرئيس السيسى ولابد أن يتعاون الجميع ويؤدى ما عليه من دور.



وأشار موسى إلى أن المشاركة فى انتخابات ديمقراطية حقيقة كانت سببا فى أن تصل مصر لمرحلة الاستقرار، مؤكدا ضرورة أن يلى ذلك عمل جاد وتكاتف حقيقى من الجميع والتفكير فى آليات لتحسين الاقتصاد .





وأضاف موسى أنه سيتقدم ببرنامجه الانتخابي الذى يتضمن أفكارا جديدة للرئيس وسيتعاون معه لتفعيله من أجل محاولة سد الفجوة الاقتصادية الحالية فى فترة وجيزة والتى نتجت من تعويم الجنيه المصرى ، وشدد على ضرورة التعاون مع الرئيس السيسي فى المرحلة الجديدة، وقال لابد أن نستفيد من إنجازات الرئيس السيسى الكبيرة الموجودة على الأرض ولها قيمتها.



وعما أظهره الشعب من صورة إيجابية أمام الخارج قال موسى: إن أكبر رد جاء على المتربصين والأعداء هو تكاتف الشعب الذى لم يسمح لأحد باختراقه أو التلاعب به.



وأضاف: انتخابات الرئاسة كانت خطوة على الطريق الصحيح لبدء التكاتف لمصلحة مصر وضرورة أن ينظر الجميع للأمام، مشيرا إلى أن مصر تحتاج أن يعمل الجميع بشكل قوى لكى تخرج من أزمتها الاقتصادية ومن أجل تحسين الأوضاع، وأكد أن التربص بالوطن مازال موجودا وكل محاولات أعداء مصر باءت بالفشل؛ وأكد أنه لابد من إحداث طفرة كبيرة وأن لديه رؤية سيتعاون من خلالها مع الرئيس إذا أراد فى المرحلة القادمة مشيرا إلى ضرورة أن تبدأ الأحزاب فى العمل بأسلوب جديد وأن تتكتل من أجل تحقيق توازن حزبى حقيقى يبعدها عما يتردد بأنها أحزاب كرتونية وذلك من خلال دور حقيقى تلعبه على الأرض لمصلحة الشعب وأن تتصدى لكل مايضر بمصالحه.



الأخبار:

«الوطنية للانتخابات» تتسلم محاضر فرز الأصوات

أكد مصدر قضائي بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تسلمت محاضر فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، من جميع رؤساء لجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات، باستثناء 4 محافظات فقط وهم محافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان ومطروح، لبعد المسافة.



وأضاف المصدر، أن المحاكم الابتدائية أرسلت الحصر العددي لأصوات الناخبين إلي الهيئة الوطنية بعد تسلمها من رؤساء اللجان العامة، مضيفًا أن الهيئة تعمل علي تجميع النتائج التي وصلتها ومراجعتها، وذلك للترتيب لإعلان النتائج رسميا الاثنين المقبل 2 أبريل.



وأوضح المصدر أنه طبقًا للجدول الزمني فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقي الطعون علي قرارات اللجان العامة اليوم، بينما تبت الهيئة في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة ولجان الانتخاب بالخارج خلال يومي السبت والأحد 31 و1 أبريل، علي أن تعلن خلال مؤتمر صحفي نتائج الانتخابات مجمعة في الداخل والخارج يوم 2 أبريل.



ومن جهه أخري، قال المصدر، إن الهيئة تقوم حاليًا بمتابعة عودة جميع القضاة الذين أشرفوا علي الانتخابات الرئاسية بالمحافظات، إلي محل إقامتهم، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين القضاة أثناء عودتهم، وأثناء مغادرتهم الفنادق الموجودين بها.



وأوضح المصدر، أن سوء الأحوال الجوية وحظر حركة الطيران في بعض المحافظات تسبب في إلغاء رحلات الطيران، لحين تحسن الأحوال الجوية حرصًا علي سلامة القضاة، وحتي يكونوا بمأمن أثناء عودتهم.



ومن ناحية أخري، أعرب المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، عن فخره بالمظهر الراقي والحضاري الذي تمت به الانتخابات الرئاسية المصرية وبالشعب المصري العظيم الذي ضرب مثلا في الوعي والوطنية، مؤكدًا أن مصر علي مدار الأيام الثلاثة الماضية شهدت عرسًا ديمقراطيًا هامًا.



ووجه، الشكر لكل من شارك في هذا العمل العظيم بالتنظيم والإشراف والتصويت والمتابعة والرقابة والتغطية الإعلامية، مؤكدا أن الجميع كان علي قدر المسئولية.



كما شكر الهيئة الوطنية للانتخابات علي ما بذلته من جهد مشهود وعلي حسن التنظيم ورعاية القضاة منذ بدء العملية الانتخابية حتي انتهائها، وكذلك أبطال القوات المسلحة والشرطة علي جهودهم في التنظيم وحفظ الأمن والمظهر المشرف المنضبط، وعلي حسن تعاونهم مع القضاة.



وقال رئيس نادي القضاة: »إن قضاة مصر هم حراس إرادة المصريين الذي تحملوا عبء الإشراف علي تلك الانتخابات في خضم ما يثقل كاهلهم من أعباء العدالة الذين هم سدنتها، ولقد أكدوا علي أنهم أهل لثقة الشعب المصري بانتظامهم بلجانهم الانتخابية بكل وقار والتزام وأدائهم لواجبهم الوطني بنزاهتهم وشفافيتهم المعهودة فقطعوا الطريق علي كل مشكك أو مضلل حول صحة تلك الانتخابات»‬.



وأكد أن تلك الانتخابات بنتائجها ستكون دعمًا لمسيرة هذا الوطن الذي يخطو بخطي ثابتة نحو التقدم والازدهار.



الوطن

مفاوضات سرية بين ماسبيرو و"بي إن سبورت" لبث مباريات الفراعنة في المونديال



علمت الوطن أن قيادات الهيئة الوطنية للإعلام فتحوا مفاوضات مباشرة مع شبكة قنوات بي إن سبورت المالكة لجميع الحقوق الخاصة ببث مباريات كأس العالم للحصول على حقوق بث مباريات المنتخب المصري على البث الأرضي على غرار ما حدث مع التليفزيون المغربي، بعد أن فشلت المفاوضات مع اتحاد الإذاعات العربية في الحصول على مباريات المنتخبات العربية المشاركة حتى الآن.



وأضافت مصادر أن المفاوضات مستمرة بين اتحاد الاذاعة والتليفزيون وبي إن سبورت على الرغم من توقفها مؤقتا بسبب الانشغال بالانتخابات الرئاسية، مضيفة أن بي إن سبورت أبدت تفاهما كبيرا في عملية الموافقة على بيع حقوق البث الأرضي للتليفزيون المصري حسب العرض الذي وصلها بالفعل وهو عبارة عن 24 مباراة مختلفة منها مباريات مصر في المجموعة وأيضا فى حالة وصولها إلى الأدوار المختلفة.



وأشارت المصادر إلى أن بي إن سبورت وضعت شرطين للموافقة، الأول عدم تأثير ذلك على الاشتراكات، والثانى السماح لمراسليها على دخول معسكر المنتخب المصري وعدم منع اللاعبين من التسجيل معهم في جميع المباريات التى يخوضها الفراعنة سواء الودية أو الرسمية.







الجمهورية

السيسي.. لرئيس الأركان الباكستاني: الجهاد الحقيقي في الارتقاء بمستوى الشعوب.. تنسيق وتشاور في مكافحة الإرهاب والقضايا المشتركة



استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الفريق أول زبير محمود حياة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسفير الباكستاني بالقاهرة.



صرح السفير بسم راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس أشاد بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين معربا عن التطلع لتنمية التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات والحرص علي تعزيز التنسيق والتشاور معها ازاء القضايا الاقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلي رأسها مكافحة الإرهاب والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البلدين.



من جانبه أعرب رئيس الأركان الباكستاني عن سعادته بزيارة مصر مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين ومشيدا بالانجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات والنجاحات التي تتحقق علي صعيد مكافحة الإرهاب من خلال العملية الشاملة "سيناء 2018" كما أعرب رئيس الأركان الباكستاني عن اعجابه بما تشهده مصر من إصلاح اقتصادي وما يجري تنفيذه من مشروعات قومية بهدف تحقيق التنمية الشاملة مؤكدا ان استقرار مصر يعد أمرا لا غنى عنه لاستقرار المنطقة وهو الأمر الذي تهتم به باكستان في ظل أثره المباشر علي استقرار المناطق المتاخمة للشرق الأوسط والعالم.



ذكر السفير راضي ان اللقاء تطرق إلي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات خاصة التعاون في المجال العسكري والتدريب كما تم استعراض آخر المستجدات علي صعيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الاسلامي حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز السلم والأمن الاقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب والتصدي لكل من يدعمه أو يموله فضلا عن تكثيف الجهود لتصويب الخطاب الديني ونشر صحيح الاسلام لقطع الطريق علي محاولات الجماعات الارهابية ومن يساندها لتحقيق اهدافهم السياسية.



وقد أكد الرئيس في هذا السياق ان الجهاد الحقيقي هو رفع مستوي معيشة الشعوب من خلال تحقيق التنمية والبناء والتعليم الجيد والرعاية الصحية وذلك في اطار المفاهيم الاسلامية المضيئة والمنيرة.



المصري اليوم

ترامب: سنغادر سوريا قريبا لندع الأطراف الأخرى تهتم بالأمر



أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطاب ألقاه اليوم الخميس، في أوهايو، أن بلاده ستنسحب قريبا من سوريا «وتترك الآخرين يهتمون بالأمر».



وقال الرئيس الأمريكي أثناء الإعلان عن هذه الخطوة المفاجئة: «نحن هناك لسبب واحد، وهو والتخلص من داعش، والعودة إلى المنزل»، مضيفا: «نحن لسنا هناك لأي سبب آخر ولقد حققنا هدفنا إلى حد كبير».



وأضاف ترامب أن تنظيم «داعش» تمت هزيمته، مشيرا إلى الولايات المتحدة في حاجة إلى الدفاع عن حدودها وإعادة بناء البنية التحتية «المتهالكة».



الشروق



البابا تواضروس: نؤمن بأن يد الله هي التي تختار الرئيس



أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أنه يؤمن بأن يد الله هي التي تختار الرئيس، وأن الرئيس السيسي نشأ وتربى تربية مصرية سليمة ومنفتحة وأنه يمتلك رؤية ملتزمة ومتوازنة وأن أقباط مصر أصبح لهم دور وتأثير خلال فترة حكمه.



وأضاف البابا تواضروس - في تصريحات خلال استقباله وفد الكنيسة الإنجيلية في مصر برئاسة القس أندريه زكي - أن لقاءه الأول مع الرئيس السيسي كان أثناء فترة تولي الإخوان مقاليد الحكم، وكان يتولى وقتها منصب وزير الدفاع، ولمس منه مدى الانفتاح الفكري والوطنية التي يتمتع بها.



وأشار إلى أن أقباط مصر أثبتوا مدى حبهم لوطنهم مصر في مختلف المواقف والتحديات التي شهدها الوطن، وأنه في أكثر من مناسبة تم التأكيد على فكرة أن وطن بلا كنائس أفضل من وجود كنائس بلا وطن.



وقال البابا تواضروس إن التناغم الموجود بين رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي والكنيسة نعمة من عند الله، وتابع مازحا إنه والرئيس السيسي من مواليد شهر نوفمبر وأن الفارق في السن عامين وأسبوعين، وأن البعض قد يرجع وجود تقارب وود لتلك الأسباب.



ونوه إلى أن مصر دولة متنوعة ولها ثقل وتحتاج إلى إنسان مخلص يدير أمور البلاد، وتابع أنه عندما قدم الشكر للرئيس السيسي عند افتتاح الكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة، قال له الرئيس "هذا حقكم"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي رجل يدرك قيمة الوقت والعمل الجاد.



يؤدى رئيس الجمهورية المنتخب الذى من المقرر ان تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اسمه الاثنين المقبل اليمين الدستورية للمرة الاولى أمام مجلس النواب وفقا للمادة 144 من الدستور، فى سابقة أولى من نوعها فى تاريخ مجلس النواب الحالى، وذلك فى جلسة خاصة يعقدها المجلس عقب إعلان نتيجة الانتخابات.