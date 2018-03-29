سعفان الصغير: «عواد من أفضل حراس المنتخب.. ومدحت شلبي يتحامل عليه»

قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمي نادي الاسماعيلي، إن محمد عواد حارس مرمي المنتخب استطاع الظهور بشكل مناسب في مباراة المنتخب أمام اليونان.



وأضاف الصغير في تصريحات لبرنامج اكسترا تايم المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز: إن الإعلامي مدحت شلبي تحامل على عواد في المباراة أمام منتخب اليونان قائلا "اللي يحلل حراس المرمي لازم يكون كبير".. وأكمل أن محمد عواد وعبد الله السعيد أفضل ثنائي في مباراة المنتخب الماضية.



واشار مدرب حراس مرمي الاسماعيلي إلى تعاطف كثيرين مع حارس مرمي المنتخب عواد والمجهود الذي يبذله من اجل الظهور بشكل مناسب في الفترة المقبلة، مضيفا انه لم يتلق حتى الآن أي توجيهات بإبعاده عن المشاركة في المونديال 2018.



واختتم ان اختيار حراس المرمى من وجهة نظره لخوض مونديال 2018 هم: "عصام الحضري، ومحمد الشناوي، ومحمد عواد".