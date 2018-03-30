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توك شو

قطان يكشف موقفًا جمعه بـ"المايسترو" صالح سليم .. فيديو

الجمعة 30/مارس/2018 - 12:00 ص
أحمد قطان
أحمد قطان
حازم عمرو
كشف أحمد قطان وزير الدولة للشئون الإفريقية بالسعودية، انه يشجع النادى الأهلى المصرى والنادى الأهلى السعودى موضحا أنه كان يلعب فى ملعب مختار التتش منذ الصغر.

وأضاف أحمد قطان خلال حواره ببرنامج « معكم منى الشاذلي» على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي أنه تعرف على الراحل صالح سليم رئيس النادى الأهلى الاسبق فى فترة صغيرة من السن مؤكدا ان صالح سليم كان له تأثير كبير فى شخصيته .

وحكى موقفا جمعه بالراحل صالح سليم قائلا« لما كتبت كتابى كانت زوجتى فى لندن ولم يكن لى بيت هناك ولم اجد مكانا اجلس فيه وجاني اتصال من الراحل صالح سليم وقالى البيت جاهز .. وسكنت فى بيت الفنانة الراحلة فاتن حمامة فى قلب لندن».

وأشار إلى أن الراحل صالح سليم كان يزور والدتى وكانت هناك علاقة ود مبنية على المحبة وليست المصالح ، وأكد انه يدين بأشياء كثيرة للراحل صالح سليم .

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