برلماني يشيد بمقترح موازنة الحكومة: طموحة وقريبة من الواقع

قال النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار بنهاية العام الحالي عن 17 جنيهًا، لذلك فإن تقدير الحكومة للدولار بـ 17.25 جنيه هو للأخذ بالسعر المتوسط، وهو أقرب ما يكون للسعر الواقعي.



وأضاف "عمر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أننا لا نتمنى أن يزيد سعر برميل الغاز في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه يزيد قيمة الدعم الإضافي على المواد البترولية، مشيدًا بدراسة الحكومة للموازنة الجديدة وتقديرها لها، مشيرًا إلى أنها دراسة طموحة وقريبة من الواقع، قائلًا نأمل تنفيذها على أرض الواقع.



وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن خطة التنمية الاقتصادية التي أعلن عنها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تشمل جميع أنواع الاستثمار الخارجية والداخلية الخاصة والحكومية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية تكلف 170 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الخطة سيكون لها مردود قوي على الاقتصاد المصري كما أنها ستولد فرص عمل بشكل كبير ،وتعطي إضافة كبيرة للناتج المحلي.

