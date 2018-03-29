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اقتصاد

رئيس بنك مصر: قرار المركزى متوقع ودليل على نجاح سياساته

الخميس 29/مارس/2018 - 11:48 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أكد محمد الاتربى رئيس بنك مصر ان قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها اليوم الخميس بخفض الفائدة على الودائع والإقراض بنسبة 1% هو قرار متوقع بالنسبة له .

واضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد الى ان هذا القرار جاء لان التضخم انخفض بصورة واضحة وهو دليل على نجاح سياسات البنك المركزى.

واشار الى انه من المقرر ان تجتمع لجنة الاصول والخصوم ( وهى اللجنة المنوط لها مناقشة مثل هذة الامور ) الاسبوع القادم لمتابعة الامر .

وأكد إنه لا تغيير فى شهادة ذات عائد 17%، أو الشهادة ذات عائد 15%

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت مساء اليوم الخميس خفض الفائدة على الودائع والإقراض بنسبة 1% لتصل إلى 75ر16% للودائع و75ر17% للإقراض وهو الخفض الثاني على التوالي بعد أن كان قد خفضها في اجتماعه السابق بمقدار 1%.

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