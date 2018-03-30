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ثقافة

بالصور.. اتفاقية تعاون مشترك بين المتحف الكبير والجامعة المصرية اليابانية

الجمعة 30/مارس/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
وقع الدكتور طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية إتفاقية تعاون مشترك.

توقيع الإتفاقية تم اليوم الخميس، من أجل تعزيز فرص التعاون الثقافي والتبادل العلمي، في إطار التعاون بين المتحف والجامعة.

وعقب التوقيع، قام الجوهري بجولة في المتحف ومركز الترميم به، وقدم له توفيق شرحا لكل ما تم في المشروع، كما شاهد على الطبيعة أعمال الترميم التي تتم للقطع المختلفة.
بالصور.. اتفاقية تعاون مشترك بين المتحف الكبير والجامعة المصرية اليابانية
بالصور.. اتفاقية تعاون مشترك بين المتحف الكبير والجامعة المصرية اليابانية
بالصور.. اتفاقية تعاون مشترك بين المتحف الكبير والجامعة المصرية اليابانية
بالصور.. اتفاقية تعاون مشترك بين المتحف الكبير والجامعة المصرية اليابانية

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