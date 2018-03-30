الشعب يجدد الثقة بـ"السيسي" وخبراء يؤكدون: وعد فأوفى فنال الرئاسة باستحقاق..وتوقعات بتحقيق تطلعات الشعب المصري

خبراء دوليون عن إنجازات الرئيس السيسى المرحلة الماضية وتطلعات الشعب المصري للمرحلة القادمة



العقيد حاتم صابر:

يكشف خطوات اتخذها الرئيس السيسى حققت الاستقرار لمصر



اللواء رضا يعقوب:

الرئيس السيسى أعاد الاستقرار لمصر فى فترة قياسية



الدكتور شريف الدمرداش:

الرئيس السيسى فضل مصلحة البلاد على مصلحته الشخصية



الدكتور جمال شقرة:

الشعب المصري راهن على الرئيس السيسى مرة أخرى بسبب ما قدمه لمصر



الدكتور جهاد عودة:

أعاد بناء وتثبيت أركان الدولة والمرحلة القادمة ستكون مختلفة



لا أحد من أعداء مصر "أهل الشر" كان يعتقد أن تقضى مصر على أحلامهم الواهية بتقويض أركان الدولة الأم ، ولا أحد كان يتوقع أن تصمد مصر ضد الإرهاب، لكن الشعب المصرى قال كلمته واتحد خلف قائد واحد جعل منه بطلا شعبيا، استشعر الشعب صدقة فراهن عليه سابقا ولما وعد فأوفى راهن عليه ثانية.



واستطلع موقع "صدى البلد" آراء خبراء بكافة المجالات لمعرفة تقييمه لما قدمه الرئيس السيسى الفترة الماضية وما المنتظر منه المرحلة القادمة، فأكد جميعهم أن الرئيس السيسى لما يترك ملفا إلا وسعي لإصلاحه، فعلى المستوى الأمني قضى على الإرهاب وطور وحدث الجيش المصرى، وعلى مستوى الاقتصادى أقام مشاريع اقتصادية عملاقة تحقق التنمية المستدامة، وعلى مستوى الصحة والتعليم َطور البنية التحتية وإنشاء المدارس وكافح الأمراض المتوطنة، وعلى مستوى الصدق فقد وعد فأوفى ولهذه الأسباب جدد الشعب ثقته بالرئيس ليكمل المسيرة ويضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة.



وفى هذا السياق قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إنه "منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية من 4 سنوات ماضية، بدأت مصر فى تحركات سياسية خارجية وداخلية انعكست إيجابياتها على الحالة الأمنية للبلاد وهو ما ظهر جليا خلال مشاركة المصريين فى انتخابات الرئاسة المصرية خلال الثلاثة أيام الماضية".



وأكد صابر فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن نجاح القيادة السياسية فى مصر خلال الـ4 سنوات الماضية في إدارة أهم الملفات كـ "الملف الأمنى والاقتصادى والسياسي" ساهم بشكل كبير فى إعادة استقرار أركان الدولة المصرية، لافتا إلى صعوبة إدارة هذه الملفات المهمة فى آن واحد بالتوازى، إلا أن القيادة المصرية تمكنت من تحقيق إنجازات مهمة في فترة قصيرة من خلال تطوير الاقتصاد والجيش، وجعل مصر ندا سياسيا قويا بالعالم.



وأضاف "صابر": كان لسياسة مصر الخارجية دورا مهما للغاية، حيث تشارك الرباعى العربى فى مواجهة الدول الداعمة للإرهاب "قطر وتركيا" وتقديم أدلة تدينهم، ما تسبب فى عزل العناصر الإرهابية وقطع المساعدات التي كانت تقدمها قطر وتركيا لهم داخل مصر، إضافة إلى الضربات الاستباقية المتلاحقة للإرهاب عن طريق "العملية الشاملة" سيناء 2018 التى خططت لها القوات المسلحة وبدأت تنفيذها 29 نوفمبر الماضى بعد الأوامر التى أصدرها الرئيس السيسي، لتطهير كل بقعة داخل مصر من الإرهاب.



وتابع: القوات المسلحة خاضت تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث كان الهدف من العملية الشاملة ليس القضاء على الإرهاب فقط وإنما كان أيضا، استعدادا لتأمين المواطنين خلال فترة انتخابات الرئاسة، مضيفا: "لقد نجحت القوات المسلحة فى مهمتها وهو ما شاهده العالم أجمع، حيث تمكن الشعب من إقامة الاحتفالات بكافة أنحاء الجمهورية تحت تشديدات أمنية لحمايته من الإرهاب الغاشم".



وأوضح "صابر" أن الحرب الخارجية على مصر لم تنتهِ، ففي السنوات القادمة ستكون هناك حرب فكرية بطرق جديدة ستشنها الدول الكارهة بهدف نشر الفكر المتطرف بين الشباب لخلق جيل مشوه ثقافيا مرة أخرى خاصة بعد نجاح القيادة السياسية فى القضاء على الفكر المتطرف الذي صنعه الغرب مستغلا الحالة الاقتصادية والسياسية فى الـ 10 سنوات الاخيرة قبل أحداث 25 يناير.2011



وأكد "الخبير الدولى" ضرورة الدور الإعلامى الفترة المقبلة للمساهمة فى توعية الشعب المصرى بأخطار التطرف والعنف والمحاولات الخارجية التى تستهدف أمن واستقرار مصر، كما طالب الأزهر بتطوير أدائه لتجديد ونشر الخطاب الدينى المعتدل.



وفى سياق متصل أوضح اللواء رضا يعقوب، مؤسس جمعية مكافحة الإرهاب الدولى، أن تفويض القضاء على الإرهاب، الذى منحه الشعب للرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أكثر من 4 سنوات انعكست إيجابياته على مرور انتخابات الرئاسة المصرية بسلاسة وأمان، لافتا إلى أن الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال 4 سنوات جعلت نسبة العمليات الإرهابية بمصر صفر.%



وأكد يعقوب، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحالة الأمنية المضطربة وانتشار العمليات الإرهابية والتطرف أثناء حكم الإخوان دفعت الشعب لإعطاء الرئيس السيسى تفويض لفرض الاستقرار مرة أخرى، ومن وقتها اتخذ السيسي إجراءات مهمة حققت للشعب ما تمناه على المستوى الأمني، لافتا إلى أن العمليات الإرهابية دائما كانت تستهدف تجمعات الشعب خاصة فى المناسبات الوطنية وهوا ما لم نره فى انتخابات الرئاسة خلال الثلاثة أيام الماضية.



وقال إن السيسي بدأ مهمة فرض الاستقرار بعزل الإخوان عن الحكم بعد أن أساءوا للدولة المصرية وسيادتها، وهذه الخطوة ساهمت بشكل فعال فى كسر شوكة الجماعات الإرهابية وداعميها داخليا وخارجيا، لافتا إلى أن مواجهة بين الإرهاب بمصر بدأت داخليا بمحاربة الفكر المتطرف والقضاء على العناصر الإرهابية وأماكن معسكراتها ومصادر تمويلها، واتسعت المواجهة خارجيا من خلال دبلوماسية معتدلة تدعو إلى نبذ العنف التطرف إلى أن تمكنت مصر من الوصول إلى رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب الدولي بمجلس الأمن.



وأضاف الخبير الدولي أن اتجاه السيسى إلى تحديث وتسليح الجيش المصري بأحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية وإنشاء العديد من القواعد العسكرية فى عدة مواقع مهمة للدولة، خاصة المناطق الحدودية ساهمت بشكل كبير فى عزل الإرهاب داخليا عن التمويل الخارجى سواء بالعناصر أو بالأسلحة، لافتا إلى أن هذا الاتجاه مكَن الجيش المصرى من تخليص مصر من غمة الإرهاب.



وأشار "يعقوب" إلى أن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف حسب قانون رقم 355 لسنة 2017، كان خطوة مهمة، حيث نجح المجلس فى تحقيق أهدافه بامتياز والتي كانت تنص على حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، عن طريق استراتيجية وطنية شاملة للمواجهة داخليا وخارجيا وآليات لتجفيف مصادر التمويل التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى وبرامج لزيادة وعى المواطنين بمخاطر الإرهاب والتطرف، خاصة فى المجالات الثقافية والرياضية خطة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التي يتركز فيها الفكر المتطرف وتنميتها وتطوير العشوائيات.



كانت انتخابات رئاسة الجمهورية جرت خلال الثلاثة أيام الماضية بسلاسة وأمان، ولم يكن هناك سوى احتفالات المواطنين بالشارع المصرى.



ومن جانبه قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية منذ 4 سنوات أعلن صراحة الحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، وبناءا على هذا بدأت الحكومات في عهده باتخاذ قرارات اقتصادية جذرية.



وأكد الدمرداش فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسى فضل أن تكون مصلحة البلاد والنهوض باقتصادها أولى وأهم لديه من أن تظل شعبيته فى الشارع المصرى كما كانت عليه قبل انتخابه رئيسا، موضحا أن النسبة التى شاركت فى انتخابات الرئاسة تعتبر جيدة وفق المعايير الدولية التي وضعت لقياس مدى مشاركة المواطنين فى الانتخابات.



وأضاف أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذت فى عهده أدت إلى تراجع نسبة تأييده والرئيس كان يعلم ذلك، حيث ارتفعت الأسعار بطريقة جنونية، موضحا أن النسبة التي لم تشارك بالانتخابات ليست معترضة على بقاء السيسي فترة ثانية ولكنها تنتظر فقط جنى ثمار المشاريع والقرارات الاقتصادية التى اتخذت فى عهده.



وأوضح أن النسبة الكبيرة التى شاركت فى الانتخابات وأيدت الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية تعكس آمالا كبيرة عقدها الشعب المصرى فى أن يجنى ثمار المصرى ما تم تحقيقه على المستوى الاقتصادى خلال 4 سنوات مضت.



ومن جانبة علق الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، على نسبه نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي فى تحقيق ما وعد به خلال الفترة الرئاسية الماضية قائلا" الرئيس السيسي نجح بنسبة 90% فيما وعد به عندما طالبه الشعب المصرى عام 2013 بخوض انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن النسبة المتبقية وهي 10% مشاكل مركبه لها بعد تاريخي تحتاج لسنوات طويلة لعلاجها.



أكد "شقرة" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية قام بمقارنة ما وعد به عندما كان مشيرا، وما حققه عند انتهاء الفترة الرئاسية الأولى فوجد ان أحلام السيسي كانت تتمثل في بناء الجمهورية الثالثة عن طريق تحقيق التنمية الاقتصادية القوية وإعادة الاستقرار إضافة إلى تطوير التعليم والصحة وضع مصر على الطريق الصحيح.



أشار"شقرة" إلى أن الرئيس السيسى وعد بتحقيق الاستقرار عن طريق تعقبه للإرهاب والقضاء عليه وقد حقق نجاحا ساحقا ضد الجماعات الإرهابية واستطاع القضاء عليها بل وأستطاع أن يبدأ فى تنمية الأماكن التي كان يتمركز بها الإرهاب كـ"سيناء"، لافتا إلى صعوبة ما واجهه السيسى من مليشيات إرهابية مدعومة من أجهزة مخابرات إقليمية ودولية.



وعلى مستوى الاقتصاد، فقد وعد السيسي بمشاريع اقتصادية عملاقة تحقق التنمية المستدامة للشعب المصري يكون عائدها على المستوى القريب والبعيد وبالفعل نجح فيما وعد به فى زمن قياسي حيث أنشأ العديد من المشاريع القومية مثل مشروع قناة السويس ومشاريع المزارع السمكية وتجديد البنية التحتية التى كانت متهالكة فيما سبق.



وتابع"أستاذ التاريخ" أن السيسي وعد أيضا بتطوير الصحة والتعليم وفعل المستحيل من أجل ذلك فعلى مستوى الصحة نحج فى معالجة ملايين المصريين من بعض الأمراض المتوطنة فيروس "سى" كما قام بإنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل والتى بدأ بالفعل تطبيقها ببورسعيد،وأما على مستوى التعليم فمشكلة التعليم تعتبر من المشاكل المعقدة كمشكلة الفساد، وبالرغم من أنها تحتاج تمويلات ضخمة إلى أن الرئيس السيسي بدأ فى إصلاح منظومة التعليم ولدية إرادة قوية لإصلاح هذه المنظومة.





وأشار "شقرة" إلى أن الشعب المصرى وخاصة البسطاء استشعروا على أرض الواقع صدق الرئيس السيسى وأنه يعمل فقط من أجل بناء دولة قوية يعيش الكل فيها تحت مظلة القانون، لذلك اندفعوا لتأييده لفترة رئاسية ثانية، على الرغم من أن الشعب تحمل عبء القرارات الاقتصادية التى أتخذت الفترة السابقة إلا أنه راهن مرة أخري علي الرئيس السيسى بناء على إنجازاته الفترة الاولى ليستمر فى تحقيق ما يصبو إليه الشعب العنيد والسياسي بالفطرة.





وفى ذات السياق قال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان وخبير التقديرات الاستراتيجية، إن نزول الشعب المصرى وتأييده الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسى لخوض فترة رئاسية ثانية عكس النتائج الإيجابية لإنجازات الرئيس السيسي خلال الـ4 سنوات الماضية.



وأكد عودة فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الفترة الأولى للرئيس السيسى كان الهدف منها إعادة بناء وتثبيت أركان الدولة مرة أخري بعد الحالة المضطربة التي مرت بها خلال السنوات الماضية، لافتا إلى الشعب المصرى يتطلع لجنى الثمار خاصة بعدما تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة فيما سبق.



وأضاف "عودة" أن المرحلة القادمة بعد تجديد الثقة فى الرئيس السيسى ستكون مرحلة ترتيب أولويات الدولة المصرية عن طريق إعادة هيكلة مؤسساتها ودمج مؤسسات أخرى للمساهمة فى خلق دولة جديدة آمنة مستقرة، مؤكدا أنه على المستوى الخارجى سيكون للدولة تصورات وتحركات مختلفة فيما يخص سياستها الخارجية خاصة تتماشى مع تطلعاتنا الإقليمية.

