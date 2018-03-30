نانسي عجرم بـ«هوت شورت» في أحدث كليباتها.. «فيديو»

طرحت النجمة نانسي عجرم كليب أحدث أغنياتها المصورة، تحت عنوان "ومعاك"، قبل ساعات، اليوم الخميس، من إخراج ليل كنعان، ومن كلمات محمد رفاعي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع هادي شرارة، وظهرت خلاله بإطلالة جريئة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.



أغنية "ومعاك " من آخر ألبومات نانسي عجرم، والذي حمل اسم "حاسة بيك" والذي طرحته أبريل الماضى، وضم 14 أغنية هى "حاسة بيك"، "حلم البنات"، "خمسة فرفشة"، "قلبي بيسأل عيني"، "خراب بيوت"، "الحب زى الوتر"، "كيفك بالحب"، "ومعاك"، "مش أنت"، "ظبطت وخططت"، "بالصدفة"، "أى حب وأى غيرة"، "عم بتعلق فيك"، "روح يا شاطر".



