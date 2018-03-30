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رياضة

"صدقي": الفراعنة استفادوا من لقائي البرتغال واليونان وكوبر يعاني في مركز رأس الحربة

الجمعة 30/مارس/2018 - 08:19 ص
حمادة صدقي المدير
حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب الشباب
قال حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب الشباب إن المباراة الودية التي خاضها المنتخب الوطني أمام منتخبي البرتغال واليونان استطاع الاستفادة منهما.

وأضاف حمادة صدقي في تصريحات خاصة لبرنامج اكسترا تايم المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ان مباراة اليونان تعرض فيها بعض اللاعبين لظلم بسبب سوء الأداء، مضيفا أن المدير الفني للمنتخب الوطني هيكتور كوبر يواجه مشاكل في بعض المراكز مع الفراعنة أبرزها رأس الحربة والظهير الأيسر.

وأكد صدقي، أن أيمن اشرف الأحق بالظهير الأيسر بدلا من محمد عبد الشافي خصوصا ان هناك منافسة قوية بينها.

وأشار المدير الفني لمنتخب الشباب إلى احتمالية مشاركة صلاح محسن مع المنتخب الوطني أمام ودية الكويت ويظهر بشكل مناسب للغاية قائلا "صلاح محسن واجه تحديات كبيرة في قيادة الأهلي بسبب تألق وليد أزارو.

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