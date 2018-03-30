قطان: صالح سليم جعلني أسكن فى بيت فاتن حمامة بلندن.. فيديو

قال أحمد قطان وزير الدولة للشئون الإفريقية بالسعودية، إنه تعرف على الراحل صالح سليم رئيس النادى الأهلى الأسبق فى فترة صغيرة من السن مؤكدا أن صالح سليم كان له تأثير كبير فى شخصيته .



وحكى أحمد قطان خلال حواره ببرنامج « معكم منى الشاذلي» على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي موقف جمعه بالراحل صالح سليم قائلا« لما كتبت كتابى كانت زوجتى فى لندن ولم يكن لى بيتا هناك ولم أجد مكانا أجلس فيه وجاني اتصال من الراحل صالح سليم وقالى البيت جاهز .. وسكنت فى بيت الفنانة الراحلة فاتن حمامة فى قلب لندن» .



وأشار إلى أن «الراحل صالح سليم كان يزور والدته باستمرار وكانت هناك علاقة ود مبنية على المحبة وليست المصالح ، وأكد أنه يدين بأشياء كثيرة للراحل صالح سليم .. وأوضح أن صالح سليم كان مثالا للرجولة» .

