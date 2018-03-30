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رياضة

عبد المنصف يجري أشعة على القدم قبل المشاركة في المباراة القادمة

الجمعة 30/مارس/2018 - 06:02 ص
محمد عبدالمنصف
محمد عبدالمنصف
محمد رشاد
أجرى محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، على القدم على هامش الفريق، لتحديد إمكانية مشاركته أمام الأسيوطي سبورت، بالدوري العام.

ويشتكي عبدالمنصف من عودة آلام الإصابة في وجه القدم، خلال معسكر الفريق المغلق الذي أقيم الإسبوع الماضي بالعين السخنة خلال فترة توقف الدوري الممتاز.

ويلتقي وادي دجلة الأسيوطي سبورت، يوم 2 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

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