ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

برلمان

برلماني: خفض الفائدة على التعاملات البنكية يزيد من تدافع الاستثمارات

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:00 ص
النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي
عبدالله خالد
أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على التعاملات البنكية 1%، قائلًا إنه مؤشر جيد، وكنت أتمني أن يكون خفض سعر الفائدة أكثر من ذلك لتكون 2%، مشيرًا إلى أنه يزيد من تدافع الاستثمارات الحقيقية بالأسواق داخل مصر.

وقال "بدراوي" في تصريحات لـ "صدى البلد" إن القرار يأتي لجذب حقيقي للاستثمار ومناخ الأعمال، موضحًا أنها خطوة إيجابية، مشيرًا إلى أنه بانخفاض معدل التضخم سيتم خفض الفائدة بنسبة أكبر في الفترة القادمة، ولكن البنك المركزي يتخذ سياسة الحذر بشأن نسبة الفائدة على التعاملات البنكية.

ترشيحاتنا

أخصائي تغذية يكشف فوائد حبوب الأوميجا3

شاهد .. الصورة الأولى للفنانة آمال فريد بعد خضوعها لعملية جراحية

النقراشي: كل أنواع الطاقة المتجددة تحتاج مساحات وتعتبر رأس المال الرئيسي لدينا

الصحة توافق على طرح نوع جديد من الأنسولين لعلاج مرضى السكر

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات قادمة من دبي

برلماني: خفض الفائدة على التعاملات البنكية يزيد من تدافع الاستثمارات

أسطورة ليفربول: لا يوجد لاعب في العالم أفضل من صلاح سوى ميسي ورونالدو

نانسي عجرم بـ«هوت شورت» في أحدث كليباتها.. «فيديو»

«الوفد» يختار رئيسه ويصوت على تعديلات لائحته الداخلية..اليوم

أمين الفتوى يوضح حكم الوضوء بماء البحر

القيعي يكشف تفاصيل مزايدة بيع الحقوق التجارية والبث التلفزيوني للنادي الأهلي

حماده صدقي: لم أكن أتوقع مشاركة عصام الحضري في مونديال 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأرقام والصور .. 21 محترفا في أوروبا وأمريكا هذا الموسم سجلوا 87 هدفا وصنعوا 47

كايرو ويدنج فيستيفال يكرم عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.. صور

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فساتين زفاف راقية من توقيع «ستيفن خليل».. صور

بالصور.. منة عرفة على خطى سيلينا جوميز

فيديو

شاهد .. ملخص لمسات عمرو جمال في أول ظهور له مع هلسينكي بقميص الشهداء
نانسي عجرم بـ«هوت شورت» في أحدث كليباتها.. «فيديو»
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر.. ووزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة..وسعد الصغير يكشف عن أجره في الأفراح
أوبر: نعمل بشكل طبيعي..وتحفظات على بند الإفصاح عن معلومات العملاء في قانون النقل..فيديو
النقراشي: إنتاجنا من الكهرباء يكفي لتغطية زيادة الاستهلاك لمدة 6 سنوات مقبلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟