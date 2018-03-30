برلماني: خفض الفائدة على التعاملات البنكية يزيد من تدافع الاستثمارات

أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على التعاملات البنكية 1%، قائلًا إنه مؤشر جيد، وكنت أتمني أن يكون خفض سعر الفائدة أكثر من ذلك لتكون 2%، مشيرًا إلى أنه يزيد من تدافع الاستثمارات الحقيقية بالأسواق داخل مصر.



وقال "بدراوي" في تصريحات لـ "صدى البلد" إن القرار يأتي لجذب حقيقي للاستثمار ومناخ الأعمال، موضحًا أنها خطوة إيجابية، مشيرًا إلى أنه بانخفاض معدل التضخم سيتم خفض الفائدة بنسبة أكبر في الفترة القادمة، ولكن البنك المركزي يتخذ سياسة الحذر بشأن نسبة الفائدة على التعاملات البنكية.

