جهاد جريشة: سعيد باختياري في تحكيم المونديال .. وهاني أبو ريدة يتواصل معي دائما

قال الحكم الدولي جهاد جريشة الذي تم اختياره ضمن القائمة النهائية للحكام المشاركين في مونديال روسيا 2018 إنه تلقى الخبر عن طريق الإيميل وتم تهنئته بالمشاركة في المونديال قبل أن يتم نشره بعد ذلك على موقع الاتحاد الدولي.



وأضاف جريشة في تصريحات لبرنامج حصاد الأسبوع المذاع عبر فضائية دي ام سي سبورت ان المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم دائما متواصل معي ومتابع كل خطواتي وعلى علم بكل استعداداتي للمونديال مضيفا أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أعرب عن سعادته باختياره في تحكيم المونديال.



وأكمل أنه يتمنى تشريف التحكيم المصري متمنيا التوفيق لمنتخب الفراعنة في مونديال 2018