ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

رياضة

جهاد جريشة: سعيد باختياري في تحكيم المونديال .. وهاني أبو ريدة يتواصل معي دائما

الجمعة 30/مارس/2018 - 05:40 ص
جهاد جريشة
جهاد جريشة
قال الحكم الدولي جهاد جريشة الذي تم اختياره ضمن القائمة النهائية للحكام المشاركين في مونديال روسيا 2018 إنه تلقى الخبر عن طريق الإيميل وتم تهنئته بالمشاركة في المونديال قبل أن يتم نشره بعد ذلك على موقع الاتحاد الدولي.

وأضاف جريشة في تصريحات لبرنامج حصاد الأسبوع المذاع عبر فضائية دي ام سي سبورت ان المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم دائما متواصل معي ومتابع كل خطواتي وعلى علم بكل استعداداتي للمونديال مضيفا أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أعرب عن سعادته باختياره في تحكيم المونديال. 

وأكمل أنه يتمنى تشريف التحكيم المصري متمنيا التوفيق لمنتخب الفراعنة في مونديال 2018

ترشيحاتنا

أشهر 5 أضرحة فى العالم.. على رأسها "مصري".. صور

سهر الدماطي: خفض الفائدة نتيجة لتراجع التضخم والقرار يشجع الاستثمارات

ضياء رشوان يوضح أسباب سحب «رويترز» لتقريرها حول الانتخابات الرئاسية في مصر

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر.. ووزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة..وسعد الصغير يكشف عن أجره في الأفراح

متمردون يشنون هجوما على منزل رئيس الكونغو الديمقراطية شرق البلاد

نانسي عجرم بـ«هوت شورت» في أحدث كليباتها.. «فيديو»

رئيس بنك مصر: شهادات الـ17% مستمرة وحصيلتها بلغت 11 مليارا في 6 أسابيع

أحمد قطان يعرض وشاح النيل الممنوح من الرئيس السيسي ..فيديو

أسطورة ليفربول: لا يوجد لاعب في العالم أفضل من صلاح سوى ميسي ورونالدو

المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

سعد الجمال: هناك متآمرون على مصر وعلينا أن نعمل على توعية الشعب

قطان يكشف موقفًا جمعه بـ"المايسترو" صالح سليم .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كايرو ويدنج فيستيفال يكرم عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.. صور

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فساتين زفاف راقية من توقيع «ستيفن خليل».. صور

بالصور.. منة عرفة على خطى سيلينا جوميز

كواليس أولى حلقات «اللعيب مع رزان ومهيب» مع رمضان صبحي.. «صور»

فيديو

نانسي عجرم بـ«هوت شورت» في أحدث كليباتها.. «فيديو»
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر.. ووزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة..وسعد الصغير يكشف عن أجره في الأفراح
أوبر: نعمل بشكل طبيعي..وتحفظات على بند الإفصاح عن معلومات العملاء في قانون النقل..فيديو
النقراشي: إنتاجنا من الكهرباء يكفي لتغطية زيادة الاستهلاك لمدة 6 سنوات مقبلة
قطان يكشف موقفًا جمعه بـ"المايسترو" صالح سليم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟