شاهد.. تظاهرات في كوسوفو ضد تركيا بسبب ترحيل 6 مُعلمين

نظم العشرات من الطلاب في مدرسة تركيا بكوسوفو تظاهرات ضد ترحيل الحكومة التركية لـ6 معلمين في المدرسة بتهمة الإنتماء إلى جماعة فتح الله جولن.



وأشار عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر إلى أن الحكومة التركية ستقوم بترحيل المعلمين الستة دون الحصول على تصريح من الحكومة في كوسوفو، وذلك ضمن الإجراءات التي تقوم بها تركيا ضد كل شخص معارض في البلاد.



وحمل الطلاب المشاركين في الوقفة الاحتجاجية داخل مطار كوسوفو، وأمام المدرسة لافتات تطالب بعد ترحيل المُعلمين إلى تركيا مرة أخرى، وتطالب بعودتهم إلى عملهم.



يذكر أن النظام التركي يجري سلسلة من الإجراءات القمعية منذ محاولة الإنقلاب التي تعرضت لها تركيا في عام 2016، ويتهم في تدبيرها رجل الدين التركي فتح الله جولن.