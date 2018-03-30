الجمعة..فلسطين تشهد «مسيرات العودة» لإحياء «يوم الأرض» رغم التهديدات الإسرائيلية.. الفلسطينيون يجددون رفضهم لنقل السفارة الأمريكية

القدس تغلق جوامعها نصرة للأقصى

إسرائيل تهدد بتصفية قادة «حماس»

الخارجية الفلسطينية تحذر حكومة نتنياهو



تشهد الأراضي الفلسطينية، الجمعة، في الذكري الـ 42 لإحياء "يوم الأرض" مسيرات "العودة "دعت إليها الفصائل الفلسطينية، لتأكيد التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ضد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، عشية ذكرى "النكبة" المقبلة، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، فيما قررت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إغلاق مساجد مدينة القدس، ودعت المصلين للرباط في المسجد الأقصى، بدءا من صلاة الفجر.



وأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أنها "أنهت استعداداتها وترتيباتها للمسيرة، مشيرة إلى أنها ستنشر قوات الأمن والشرطة في مناطق القطاع كافة لتسهيل وتأمين تحرك الجماهير باتجاه الأماكن المعدة للتجمعات على الحدود"، فيما حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات التهديدات التي صدرت عن الجيش الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين.



وقالت الخارجية الفلسطينية إن "التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني بحق أبناء شعبنا، عشية (مسيرات العودة)، تفويض مفتوح بالقتل لشعبنا عامة، ولأهلنا في قطاع غزة بشكل خاص"، واصفة هذه الدعوات بأنها "امتداد لعقلية الاحتلال الداعشية والعنصرية والفاشية، القائمة على القوة العمياء والعنف، وإرهاب الدولة المنظم، وتصدير العنف ونشر ثقافته".



وفي المقابل، هددت السلطات الإسرائيلية باغتيال قادة حركة «حماس»، وفي مقدمتهم يحيى السنوار زعيم الحركة في القطاع، وحذرت أصحاب شركات النقل في غزة من نقل المتظاهرين إلى المناطق الحدودية، ونشر الجيش وحدات القناصة، وأخرى خاصة في محيط غزة، وطلب من سكان البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة بحمل السلاح تحسبا لدخول الفلسطينيين من القطاع.



وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الكثيرين من مستوطني منطقة غلاف قطاع غزة غادروا منازلهم وتوجهوا إلى مدن وسط إسرائيل لحين السيطرة على الأوضاع الأمنية المتوترة، وأشارت القناة إلى أن هناك قلقا كبيرا في الجيش الإسرائيلي حول سبل التعامل ومواجهة المتظاهرين الفلسطينيين، لافتة إلى أن المستوطنين غيروا خططهم للاحتفال بليلة عيد الفصح اليهودي، فيما ألغى الجيش الإسرائيلي أجازات جنوده العاملين في المنطقة المحاذية لقطاع غزة خوفا من تدهور الأوضاع بسبب مسيرة العودة الكبرى.