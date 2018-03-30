جمارك الطرود البريدية تضبط محاولة تهريب كمية من المخدرات

أحبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة محاولة تهريب كمية من المخدرات الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها، طبقًا لقانون مكافحة المخدرات.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الخميس، إنه تم الاشتباه في طرد وارد من هونج كونج به كشاف ليد وشاحن كهربائي بوزن 200 جرام طبقا للمستندات.

وأضاف المصدر أنه بفتح الشاحن تبين وجود 6 أكياس بكل منها 11 جرامًا من الكوكايين والمخدرات التخليقية المتنوعة.

وقرر عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي وإخطار النيابة المختصة.