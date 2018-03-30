«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر.. ووزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة..وسعد الصغير يكشف عن أجره في الأفراح

تناولت برامج «التوك شو»، أمس، الخميس، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسئولي الحكومة والشخصيات العامة.. وإلى أبرز الفيديوهات والأخبار.



الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر



قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الرياح المحملة بالأتربة والعاصفة الترابية التي تعرضت لها مصر قادمة من منخفض السودان الموسمي.



ونفى "عبد العال"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة الآن» على قناة «الحياة»، أن تكون موجة الأتربة التي تعرضت لها معظم أنحاء الجمهورية هي رياح الخماسين.



وأشار إلى أن التغيرات المناخية هي التي أدت إلى تعرض مصر لتلك العواصف والرياح المحملة بالأتربة والرمال، والتي من المفترض ألا تظهر في فصل الربيع.



تامر أمين: «أنا أول من توقع عدم وجود جولة إعادة بالانتخابات الرئاسية»



قال الإعلامي تامر أمين، :"أنا زي ما توقعت وقلت لحضراتكم إن مفيش جولة إعادة حصل، وقلت إننا مش هنوصل لتعادل في التصويت يخلينا نعمل جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية".



وأضاف أمين ،ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، :"أنا كنت أول واحد قلت لحضراتكم إن مفيش حاجه هتخلينا نوصل لجولة الإعادة، وده لأن النتيجة محسومة نظرا لشعبية وأهمية الرئيس عبد الفتاح السيسي".



وتابع أمين:" احنا أمام واقع بيقول إن الانتخابات الرئاسية بكل ما فيها انتهت وانتهى الفرح والعرس الديمقراطي بحلوه وحلوه، لاننا لم نر مرا في هذه الانتخابات".



رئيس البنك الزراعي: زوجة أحد محرري شهادة أمان تسلمت 52250 جنيه بعد وفاته



قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي، إن هناك مواطنا بالقليوبية عمره 36 عاما، ويعمل بشكل يومي، وافته المنية، وحرر شهادة أمان قبل وفاته بقيمة 2500 جنيه، وبالتالي يحق للورثة الحصول على قيمة المبلغ التأميني المقدر بـ50 ألف جنيه.



وأضاف القصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أنه تم التنسيق مع شركة مصر لتأمينات الحياة، واستدعاء زوجته وتم تسليمها شيك بقيمة التعويض التأميني وقيمة الشهادة المقدر بـ 52250 جنيها، كدليل على أن تلك الشهادة هامة للعمالة المؤقتة.



كرم جبر: الإخوان يدعون إلى دين جديد



قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن أمهات الشهداء أقوياء صامدات ليقينهن بأن أبناءهن في الجنة بسبب تضحياتهم لصالح أمن واستقرار الوطن، لافتا إلى أن المواقع الإخوانية والمتآمرين والخونة يريدون قتل الهوية المصرية وحب الوطن والدين، لخلق ثقافة ودين جديد.



وأضاف جبر في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" على قناة " صدى البلد"، أننا في حاجة إلى تعريف الجميع ببطولات شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لصالح الدولة المصرية وأمن الشعب المصري، ونحتاج إلى إعلاء روح البطولة في جنازات الشهداء وليس البكاء.



موسى مصطفى موسى: أسعى للقاء الرئيس السيسي



قال المهندس موسي مصطفي موسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه حصل من 9 محافظات فقط 790 ألف صوت انتخابي، موضحًا أن تلك النتيجة تم رصدها من خلال تصريحات القضاة في هذه المحافظات.



وأشار "موسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « 90 دقيقة »، والذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه يتوقع ارتفاع عدد المصوتين له خاصة أنه مازال 11 محافظة لم يعلن عدد المصوتين بها، مؤكدًا أنه يتوقع أن يتخطى مليونا و300 ألف بعد انتهاء الفرز وإعلان النتيجة رسمية.



وأكد أنه يمتلك برنامجًا تنمويًا اقتصاديًا، وسوف يحاول مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعرضه عليه وليكون محل التنفيذ، مشيرًا إلى أنه آن الأوان أن تتجمع الأحزاب في كتل لتصبح قادرة على خوض الانتخابات.



متحدث البرلمان يكشف موعد أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية أمام النواب



قال النائب البرلماني صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن الرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية، يؤدي اليمين أمام البرلمان وفقا للدستور في أول يونيو 2018 .



وأضاف "حسب الله" خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي معتز الدمرداش، في برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار» أنه بمجرد حلف اليمين أمام البرلمان ستبدأ ولاية الرئيس الجديدة لمدة 4 سنوات، موضحًا ان البرلمان سلطة مستقلة لا علاقة لها بسلطة الرئيس سوى في النصوص الدستورية.



كرم جبر: اكتشافات الغاز سبب رئيسي في هجوم تركيا وقطر على مصر



قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن قطر من مصلحتها تمويل أي نظام عالميا لضرب مصر، وكانت الوكيل "القذر" لتنفيذ مخطط الربيع العربي، لافتا إلى أن اكتشافات الغاز سبب رئيسي في اشتداد الهجوم على مصر من تركيا وقطر، لأن مصر تتحول لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.



وأضاف "جبر" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قطر ترتكب انتهاكات سافرة ضد مصر منذ سنوات كبيرة، وحينما شعرت الدول الخليجية بالخطر المحدق بها انتفضت مع مصر وقامت الدول العربية الأربع بمقاطعة قطر.



ضياء رشوان يوضح أسباب سحب «رويترز» لتقريرها حول الانتخابات الرئاسية في مصر



قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إننا التقينا بالزملاء في وكالة رويترز في مصر بشكل مباشر وغير مباشر لمناقشة التقارير التي كتبوها حول الانتخابات الرئاسية في مصر وتم مناقشتهم نقاشا مهنيا وقانونيا حول تلك التقارير.



وأضاف رشوان، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، أن النقاش أسفر عن أن إدارة رويترز قرروا سحب التقرير الذي أصدروه عن الانتخابات الرئاسية في مصر بعد أن ظهرت به عيوب مهنية وقانونية.



ولفت رشوان إلى أن كل ما ورد في التقارير من رشاوى انتخابية هو أمر لم يحدث، وسحبت وكالة رويترز لتلك التقارير التي لم يكن لها أى دليل مادي لإثباتها.



وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة



قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن هناك زيادة في أجور العاملين في الدولة بالموازنة الجديدة «2018-2019»، بالإضافة إلي التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.



وأضاف الجارحي، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «مصر اليوم» عبر التليفزيون المصري، أن التضخم في حالة تراجع كبيرة للغاية بما يحافظ علي أسعار السلع من الارتفاع غير المبرر، بالإضافة إلي تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، قائلا: "كل تلك الأمور تشير إلي وجود استقرار فعلي في الاقتصاد المصري".



وتابع وزير المالية: "تم زيادة الإستثمارات من 70 مليارا إلي 100 مليار وهذا أمر جيد للغاية يخلق العديد من فرص العمل الحقيقية".



سعد الصغير يكشف عن قيمة أجره في الأفراح



كشف المطرب الشعبي سعد الصغير، عن قيمة أجره في الأفراح والحفلات التي يشارك في إحيائها.



وقال الصغير في حواره مع الإعلامية عائشة في برنامج " عائشة" على قناة " صدى البلد": "والله العظيم أنا أجري 15 ألف جنيه".



وتابع المطرب الشعبي: "انا باكل عيش وأمي دعتلي".



قطان: اصطحبت والدتي وزوجتي معي أثناء تكريمي من الرئيس السيسي



عرض السفير أحمد قطان وزير الدولة السعودية للشئون الإفريقية، وشاح النيل الذى حصل عليه من الرئيس السيسي فى الأيام الماضية قائلا «الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطانى وشاح النيل بمناسبة انتهاء فترة عملى كسفير للمملكة العربية السعودية بالقاهرة».



وأضاف أحمد قطان خلال حواره ببرنامج « معكم منى الشاذلي» على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي أنه علم بهذا التكريم قبل يومين فقط من التكريم، وأكد أن المفاجأة التى تمت هو طلب مكتب الرئيس السيسي بأن أحضر زوجتي وأمي معي من أجل السلام على الرئيس السيسي، مؤكدا أن هذا الطلب كان جميلا وأسعده كثيرًا.



وتابع أن الجلسة كانت مع الرئيس السيسي رسمية فى البداية حتى تم التكريم ثم بعد ذلك كانت عائلية.



وطلبت الإعلامية منى الشاذلي من الوزير السعودى بارتداء الوشاح ورد عليها «لازم يكون على لبس سعودى مينفعش على البدلة وذلك فى لقطة طريفة».







