أسوان فى أسبوع: السيسي 264 ألف صوت مقابل 9571 لموسى فى الانتخابات الرئاسية .. أسوان تحتفل بساعة الأرض .. ووفد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية يزور مركز مجدى يعقوب..فيديو وصور

أسوان في أسبوع:

أسوان تحتفل بساعة الأرض

وفد مجلس أمناء الجامعة الألمانية يزور مركز مجدى يعقوب بأسوان

انطلاق فعاليات الانتخابات الرئاسية

أكبر معمر بأسوان يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة: «كفاية إن السيسي ضحى بعمره علشانا»

النتائج الكاملة بأسوان.. السيسي 264 ألف صوت مقابل 9571 لموسى



شهدت محافظة أسوان، أسبوعًا حافلًا بعدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية، إلى جانب الفعاليات المجتمعية، وعدد من المناسبات، وبعض الأحداث البارزة، وفى إطار ذلك يرصد "صدى البلد" أبرز الأحداث على مدار الأسبوع .



وبدأت بقيام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان وسط حضور جماهيري بتفقد أعمال التطوير التى تم تنفيذها بمبنى الوحدة الصحية بقرية القنادلة بمركز إدفو كما شاركت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب بمؤتمر "إطلاق طاقات المصريين" والذى ينظمة المجلس القومى للبحث العلمى.



وقد احتفل جهاز شئون البيئة بأسوان بفعاليات ساعة الأرض من خلال إطفاء الأنوار فى مجموعة من المعالم السياحية والثقافية بمدينة أسوان لمدة ساعة كاملة، وإضاءة الشموع خلال هذه الفترة.



قام وفد مجلس أمناء الجامعة الألمانية برئاسة الدكتور محمد أحمد صالح بزيارة لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض القلب بمدينة أسوان، كما نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان اليوم المؤتمر الطلابى الأول برئاسة الدكتور أحمد غلاب.



من جهة أخرى، إنطلاق الإنتخابات الرئاسية بتوافد عدد من المواطنين بمحافظة أسوان على مقار اللجان الانتخابية مع بداية اليوم الأول، حيث أدلى المحافظ مجدى حجازى بصوته الإنتخابى باللجنة المخصصة للوافدين ضمن فعاليات اليوم الأول للإنتخابات الرئاسية 2018.



شهدت لجان الإقتراع بالإنتخابات الرئاسية بأسوان توافد العديد من المواطنين حاملين الأعلام للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية لإختيار رئيس الجمهورية، ودفع حزب النور بمحافظة أسوان بـ15 سيارة لحشد الناخبين للجان الإنتخابات الرئاسية والمشاركة من خلال الإدلاء بأصواتهم.



أدلى الحاج عبد الفتاح نوري عمر خطاب، أكبر معمر فيي أسوان يتجاوز عمره المائة عام بصوته في الإنتخابات الرئاسية التي تجرى على مدار 3 أيام، كما أدلى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بصوته الإنتخابى ، في اللجنة رقم 2 بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية، وأدلى الأنبا هدرا مطران أسوان اليوم الثلاثاء بصوته في مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة محمد منير بمنطقة عباس فريد وذلك مع بداية إنطلاق فعاليات اليوم الثاني من ماراثون الانتخابات الرئاسية.



وفي واقعة طريفة، حرص عريس وعروسة على الإدلاء بصوتيهما فى انتخابات الرئاسة المصرية 2018 داخل لجنة جمعية الشابات المسلمات بمدينة أسوان وسط مشاركة كبيرة من أهالى العروسين رافعين أعلام مصر.



قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بتوزيع الميداليات والهدايا التذكارية الأسوانية على 21 طفلا وطفلة من المشاركين فى المعسكر العلاجى والترفيهى الذى ينظمه قسم العلاج بالفن التابع لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان .



وجه اللواء فتح الله حسنى مساعد الوزير مدير أمن أسوان بتوجيه سيارة لمحل سكن مواطن كفيف يدعى محمود إبراهيم محمود ومقيم بمركز كوم أمبو شمال مدينة أسوان بعد إجرائه اتصالا وطلب معاونته للقيام بواجبة الدستورى بالتصويت فى الإنتخابات .



تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عدد من اللجان بمدن وقرى السباعية والبصيلية وإدفو، وسط إقبال بلجان القرى والنجوع، وعقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان اجتماعات متتالية مع ممثلى القبائل، والقيادات الأهلية والدينية بقرى ومدن مركز إدفو من أجل نشر التوعية بين المواطنين لحثهم على المشاركة الإيجابية والنزول للإدلاء برأيهم فى الإنتخابات الرئاسية.



فى لفتة إنسانية، حرص اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، على زيارة منزل "خضره" بقرية النزل بمركز إدفو من أجل الإطمئنان على تلبية طلباتها وحل شكوتها التى تقدمت بها من قبل للمحافظ، وقام الفريق علي فهمى قائد قوات الدفاع الجوى بتفقد لجنة العقاد بمدينة أسوان اليوم الأربعاء يرافقه محافظ أسوان مجدى حجازى ووكيل وزارة التعليم مختار شاهين.



أسفرت نتائج فرز الأصوات لمحافظة أسوان عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسى على ٢٦٤١٤٠ صوتا مقابل ٩٥٧١ لمنافسه المرشح موسى مصطفى موسى من إجمالي 974972 ناخبا مقيدين باللجنة، وبلغ عدد الأصوات الباطلة ١٥٦٠٥ أصوات، والصحيحة٣٧٣٧١١، والحاضرون ٢٨٩٣١٦ صوتا.



قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان وقف الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ودور الحضانة أمس "الخميس" ولمدة يوم واحد نظرًا لسوء الأحوال الجوية حفاظًا على التلاميذ والطلاب وهيئات التدريس من التعرض لأى حوادث على الطرق السريعة والداخلية، علاوة على الوقاية من الأمراض الناتجة عن الأتربة العالقة فى الجو .



كما قرر المحافظ وقف العمل بالمصالح الحكومية ما عدا الجهات وأطقم العمل والصيانة التى تحتاجها الجهة وطبقًا لقرار رئيس العمل أو الجهة المختصة وخاصة المسئولة عن إدارة المرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وغيرها ، بالإضافة إلى المواقع الصحية والتموينية.



أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عن تدشين وإطلاق حملة مفتوحة للمشاركة من جميع أبناء المحافظة بعنوان "تنظيف وتجميل من بيتك للشارع"، وذلك على مدار يومى الجمعة والسبت حيث تستهدف جميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة.