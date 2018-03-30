حماده صدقي: لم أكن أتوقع مشاركة عصام الحضري في مونديال 2018

قال حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب الشباب إنه لم يكن يتوقع مشاركة عصام الحضري الحارس الأول لمنتخب مصر في مونديال 2018.



وأضاف صدقي في تصريحات لبرنامج اكسترا تايم المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز أن الحضري حارس متميز للغاية و يستاء حين يخرج من التشكيل الأساسي مضيفا أنه بالرغم من تقدم عمره إلى أنه يخوض التدريبات البدنية بكل سهولة وبشكل مميز للغاية قائلا الاعتماد على الحضري بشكل أساسي في أي مباراة ".



وأكمل أنه يتوقع أن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني قد حسم الأمر باختيار حراس مرمى المونديال القادم عصام الحضري وأحمد الشناوي هم أوائل اختياراته ويفصل الآن بين الثنائي محمد الشناوي ومحمد عواد.

