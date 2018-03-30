تعليم السويس تشدد على سرعة الانتهاء من تكليفات أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى

طالبت اليوم سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس سرعة الانتهاء من التكليفات الخاصة بأعمال الامتحانات للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2017 / 2018 لجميع الموجهين بكل الإدارات التعليمية لمختلف المراحل التعليمية وفق ما جاء بالقرار الوزارى رقم 99 لسنة 2014 بشان ضوابط التوجيه الفنى.



ووفق ما جاء بالمادة 25 من القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2014 القرار الوزاري بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 بشأن التقويم التربوى الشامل الخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية.



جاء ذلك اليوم خلال اجتماع عُقد بمديرية التربية والتعليم برئاسة سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم بحضور عيوشة عبد العزيز مدير إدارة جنوب و على إبراهيم مدير إدارة الجناين و رضا سليمان مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات و رؤوف عياد وكيل إدارة جنوب و د. أيمن شاهين وكيل إدارة جنوب عموم التوجيهات الفنية.



وأوضحت سلمى الشاعر أن أهم ما تضمنه القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 من تعديلات هى:

- اعتبار التربية الفنية مادة نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها للمجموع.



– اعتبار مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات نشاطًا اختياريًا في الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي أما في الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي فهي نشاطًا أساسيًا لا تُضاف إلى المجموع وبالنسبة لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في الحلقة الإعدادية فهي مادة نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها إلى المجموع.



– عقد امتحانات صفوف النقل اعتبارًا من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي على مستوى المدرسة أما بالنسبة للصف السادس الابتدائي فتعقد امتحاناته على مستوى الإدارة التعليمية من خلال لجان النظام والمراقبة بكل مدرسة أسوةً بما هو متبع مع باقي صفوف النقل .



– إضافة نشاط تدريس اللغة الأجنبية الثانية "الفرنسية – الألمانية – الإيطالية – الإسبانية" كنشاط اختياري في المدارس الرسمية، إلى قائمة الأنشطة الاختيارية للصفوف الثلاثة بالحلقة الإعدادية.



– إضافة الدرجات التي كانت مخصصة لامتحانات منتصف الفصل الدراسي إلى إجمالي درجات المجموع الكلي في نهاية كل فصل دراسي، بالصفوف من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي.



كما طالبت سلمى الشاعر بسرعة تنفيذ برنامج الشيتات الالكترونية لأعمال الامتحانات بمعرفة وكلاء شئون الطلاب كما وجهت سلمى الشاعر توجيه اللغة العربية إلى سرعة حصر أعداد الطلاب الضعاف فى اللغة العربية قراءة و كتابة بصفوف المرحلة الإعدادية تمهيدًا لوضع خطة تحسين مهارات القراءة و الكتابة لديهم على أن يبدأ العمل بإعداد كشوف بأسماء الطلاب المستهدفين بكل مدرسة و يتم اعتماده من التوجيه الفنى.



كما أوصت سلمى الشاعر بتدريب طلاب المرحلة الثانوية على الورقة الامتحانية مشددة على أهمية المراجعة للمناهج وفق المنهج المقرر بالكتاب المدرسي لكل مادة دراسية مع مراعاة مواصفات الورق الامتحانية المقررة من قبل الوزارة و ضرورة الاطلاع على بنك المعرفة المصرى و الخدمات المعرفية التى يقدمها.



وعلى هامش الاجتماع تم تكريم عدد من الموجهين العامين لبلوغهم سن التقاعد و هم أحمد على مصطفى موجه عام اللغة الفرنسية و ناهد عبد الناصر جاد موجه عام الأحياء و أحمد فؤاد موجه فيزياء و نادية الشيمى موجه أحياء.