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رياضة

شاهد .. ملخص لمسات عمرو جمال في أول ظهور له مع هلسينكي بقميص الشهداء

الجمعة 30/مارس/2018 - 08:09 ص
صدى البلد
كتب - خالد طلعت
شارك المهاجم المصري عمرو جمال لاعب الأهلي السابق، في تأهل فريقه هلسينكي إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس فنلندا عقب فوزه على ضيفه كوبس بهدفين دون مقابل مساء الخميس ضمن مباريات دور الثمانية للبطولة.

وشارك عمرو جمال للمرة الأولى مع فريقه الجديد هلسينكي، حيث بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، وشارك بديلا لزميله جواو كلاوس في الدقيقة 77 من عمر المباراة، وارتدى عمرو جمال القميص رقم 74 تمجيدا لشهداء الأهلي.

ويقدم لكم"موقع صدى البلد فيديو يحتوي على ملخص لمسات عمرو جمال في المباراة

يذكر أن عمرو جمال انتقل لهلسينكي على سبيل الإعارة من الأهلي لمدة موسم واحد، وذلك عقب نهاية إعارته إلى بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي.

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