مصرع عريس بغاز البوتاجاز وإصابة عروسته بغيبوبة في بني سويف

شهدت قرية بياض العرب شرق النيل بمركز بنى سويف، نقل عريس وعروسة إلى مستشفى بنى سويف العام، بعد استنشاقهما لغاز البوتاجاز، مما أدى إلى مصرع العريس عقب وصوله إلى المستشفى، والعروسة في حالة حرجة، وأجرى الأطباء الإسعافات الأولية لها.



وكان الدكتور هانى همام، مدير مستشفى بنى سويف العام، استقبل سمر جمعة محمد، 20سنة بياض العرب، في غيبوبة كاملة ومصرع يوسف محمد على 25، سنة من قرية بياض العرب، بسبب استنشاقهما غاز طبيعي أثناء نومهما، وتبين أن العريس والعروسة تزوجا منذ عدة أسابيع.



