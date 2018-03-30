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رياضة

حمادة صدقي: شيكابالا لا يصلح أن يكون بديلا للسعيد في مونديال روسيا

الجمعة 30/مارس/2018 - 02:02 ص
شيكابالا
شيكابالا
قال حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب الشباب  إن أزمة عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في غاية الأهمية خصوصا أنه إضافة قوية مع المنتخب المصري .

وأضاف صدقي في تصريحات لبرنامج اكسترا تايم المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز أن عدم مشاركة السعيد في الفترة القادمة مع النادي الأهلي تؤثر عليه في خوض المونديال.

وأشار المدير الفني لمنتخب الشباب إلى ضرورة مشاركة عبد الله السعيد في المباراة التي يخوضها المنتخب الوطني فليس هناك بديل له وأداؤه الجيد يصنع الأهداف .

وأكمل أن شيكابالا يتمتع بأداء مميز ويستحق التواجد مع الفراعنة بعد تألقه مع الرائد السعودي الفترة الماضية مضيفا إلى أنه لايصلح أن يصبح البديل لعبد الله السعيد في مونديال 2018 .

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