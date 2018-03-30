وزير الدفاع الأمريكي لـ "بولتون": "أنت شيطان متجسد في إنسان".. فيديو

وصف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جون بولتون أنه "شيطان متجسد في إنسان"، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، الخميس.



وقال ماتيس إلى بولتون، خلال ترحيبه به في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، "سمعت أنك بالفعل شيطان متجسد في إنسان، كنت أريد أن أقابلك"، وذلك خلال السلام الذي جمع بينهما وفق إذاعة "بي بي سي" البريطانية.



كانت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية رأت أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين جون بولتون مستشارًا للأمن القومي أثار مخاوف في آسيا، بشأن تشديد السياسة الخارجية الأمريكية مما قد يمهد الطريق للصراع في جزء متوتر بالفعل من العالم.





