أخصائي تغذية يكشف فوائد حبوب الأوميجا3
الجمعة 30/مارس/2018 - 08:13 ص
الأوميجا 3 من أكثر الفيتامينات فائدة للجسم، لذلك وضح دكتور أحمد صبرى أخصائى التغذية وعلاج السمنة فوائدها وهى :
-تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وعوامل تجلط الدم التي تنتج عنها الأزمات القلبية والجلطات.
- تقلل من ترسب الكوليسترول والدهون على جدار الشرايين الذي يؤدي إلى تصلبها
-يرفع مستوى الكوليسترول النافع في الجسم.
-يخفض من ضغط الدم
-تساعد في ترطيب البشره
-يحمي من الإصابة بالكآبة والقلق.
-يخفف آلام المفاصل،ويقويها.
وهى توجد في الأسماك الغنية بالزيوت كالسلمون، والتونا، والسردين، والماكريل، كما يوجد في حبوب فول الصويا، والجوز واللوز، وزيت الزيتون، وبذر الكتان.