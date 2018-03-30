أخصائي تغذية يكشف فوائد حبوب الأوميجا3

الأوميجا 3 من أكثر الفيتامينات فائدة للجسم، لذلك وضح دكتور أحمد صبرى أخصائى التغذية وعلاج السمنة فوائدها وهى :



-تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وعوامل تجلط الدم التي تنتج عنها الأزمات القلبية والجلطات.

- تقلل من ترسب الكوليسترول والدهون على جدار الشرايين الذي يؤدي إلى تصلبها

-يرفع مستوى الكوليسترول النافع في الجسم.

-يخفض من ضغط الدم

-تساعد في ترطيب البشره

-يحمي من الإصابة بالكآبة والقلق.

-يخفف آلام المفاصل،ويقويها.



وهى توجد في الأسماك الغنية بالزيوت كالسلمون، والتونا، والسردين، والماكريل، كما يوجد في حبوب فول الصويا، والجوز واللوز، وزيت الزيتون، وبذر الكتان.

