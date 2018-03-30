بالأرقام والصور .. 21 محترفا في أوروبا وأمريكا هذا الموسم سجلوا 87 هدفا وصنعوا 47

تمتلك مصر حاليا 21 محترفا في دول أوروبا وأمريكا، قدموا مستويات رائعة هذا الموسم، حيث سجلوا 87 هدفا، وصنعوا 47 هدفا آخر، بإجمالي 134 هدفا ساهموا فيها بشكل مباشر.



ويقدم لكم موقع "صدى البلد" تقريرا بالفيديو والصور عن حصاد المحترفين المصريين في أوروبا وأمريكا هذا الموسم بالأرقام.



وتمتلك مصر 8 محترفين في الدوري الإنجليزي على النحو التالي:



- محمد صلاح (ليفربول) لعب 41 مباراة سجل 36 هدفًا وصنع 12 هدفًا.



- محمد النني (أرسنال) لعب 26 مباراة سجل هدفًا وصنع هدفين.



- رمضان صبحي (ستوك سيتي) لعب 23 مباراة سجّل 3 أهداف وصنع هدفًا.



- أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) لعب 35 مباراة سجّل هدفين.



- علي جبر (وست بروميتش ألبيون) لم يشارك حتى الآن في أي مباراة.



- أحمد المحمدي (أستون فيلا) لعب 36 مباراة وصنع 5 أهداف.



- سام مرسي (ويجان أتليتك) لعب 37 مباراة سجّل 3 أهداف وصنع 3 أهداف.



- آدم العبد (وايكومب واندرز) لعب 31 مباراة وصنع هدفًا.



الإجمالي: المحترفون المصريون الثمانية لعبوا في إنجلترا هذا الموسم 229 مباراة وسجّلوا 45 هدفًا وصنعوا 24 هدفًا.





كما تمتلك مصر 13 محترفا آخرين في باقي دول أوروبا وأمريكا على النحو التالي :



محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي) سجل 11 هدف وصنع 5



أحمد حسن كوكا (سبورتنج براجا البرتغالي) سجل 6 أهداف وصنع 2



كريم حافظ (لانس الفرنسي) سجل هدفين وصنع هدفين



دودو الجباس (ليرس البلجيكي) سجل 4 أهداف وصنع 2



عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) سجل 11 هدف وصنع 5



ألكسندر ياكوبسن "أمير عادل" (نورشوبنج السويدي) سجل 3 أهداف وصنع 3



أحمد سيد "زيزو" (موريرينسي البرتغالي) سجل هدفين وصنع هدفين



عمر جابر (بازل السويسري / لوس أنجلوس الأمريكي) صنع هدف واحد



علي غزال (فانكوفر الأمريكي) لم يسجل أو يصنع أهداف



عمرو طارق (أورلاندو سيتي الأمريكي) لم يسجل أو يصنع أهداف



فادي نجاح (أدميرا النمساوي) لم يسجل أو يصنع أهداف



أحمد عبد القادر (سبارتا براج التشيكي) لم يسجل أو يصنع أهداف



أيمن الغباشي (جبرالتار يونايتد من جبل طارق). سجل 3 أهداف وصنع هدف



وشارك اللاعبون الـ13 في 196 مباراة هذا الموسم، وسجلوا 42 هدفا، وصنعوا 23 هدفا.



الإجمالي:



المحترفون المصريون الـ21 في أوروبا وأمريكا لعبوا هذا الموسم 425 مباراة وسجلوا 87 هدفا وصنعوا 47 هدفا.

