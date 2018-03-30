النادي الأهلي والكاف في خلاف بسبب حضور مرتجى بدلا من الخطيب

أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن هناك أزمة كبير تحدث داخل أسوار النادي الأهلي تسبب فيها عمرو فهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



وأضاف عبد الجواد في تصريحات عبر برنامجه المقصورة أن عمرو فهمي منع دخول المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الافريقي.



وأكمل أن فهمي كان يريد حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالرغم من علمه بخضوعه لجلسات طبية في دولة الإمارات لذلك رفض حضور خالد مرتجي ممثل النادي الأهلي .