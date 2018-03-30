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رياضة

مواجهة نارية بين ثنائي الأهلي بدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:59 ص
صدى البلد
كتب - خالد طلعت
يلتقي فريق أهلي جدة مع فريق الفيصلي في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويضم الأهلي بين صفوفه صانع الألعاب المصري الدولي مؤمن زكريا المعار من الأهلي ، فيما يضم الفيصلي صانع الألعاب المصري صالح جمعة المعار من الأهلي أيضا.

وسيتأهل الفائز من مباراة اليوم إلى المباراة النهائية للبطولة، والتي سيلتقي فيها مع الفائز من مباراة اتحاد جدة مع الباطن والتي ستقام مساء غدا السبت.

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