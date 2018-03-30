القيعي: أتمنى احتراف عبد الله السعيد في أوروبا

كشف عدلي القيعي مدير إدارة التعاقدات بالنادى الأهلى عن حقيقة تجميد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة بعد ثبوت توقيعه لمنافسه نادى الزمالك.



وأضاف القيعى فى تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر فضائية الأهلي إن السعيد لاعب كبير والمنتخب الوطنى فى حاجة لجهوده قبل المونديال قائلا " قرار إدارة الأهلى كان واضحا وهو عرض اللاعب للبيع أو الإعارة وليس التجميد".



واختتم عن تمنياته احتراف عبد الله السعيد في أوروبا الفترة المقبلة خصوصا أنه لاعب كبير ويكون شيء جيد تجاه مستقبله .