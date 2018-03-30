البيت الأبيض: طرد الدبلوماسيين من روسيا سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية

أكد البيت الأبيض الأمريكي أن قرار طرد الدبلوماسيين من روسيا سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.



وقال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، في تعليقه على قرار ترحيل دبلوماسييه بروسيا: "قرار روسيا بطرد الدبلوماسيين لم يكن غير متوقع وسوف نتعامل معه".



كان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف أعلن ، أمس الخميس، سحب بلاده الموافقة على عمل القنصلية الأمريكية العامة في مدينة سان بطرسبورج الروسية كرد انتقامي على تصرفات الولايات المتحدة على خلفية أزمة الجاسوس الروسي، سيرجي سكريبال.