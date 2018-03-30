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رياضة

أسطورة ليفربول: لا يوجد لاعب في العالم أفضل من صلاح سوى ميسي ورونالدو

الجمعة 30/مارس/2018 - 02:18 ص
صدى البلد
كتب - خالد طلعت
أشاد النجم الإنجليزي إيان راش أسطورة نادي ليفربول وهدافه السابق بالنجم المصري الدولي محمد صلاح جناح ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي.

وقال راش في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "صلاح لاعب مميز ، ويقدم مستوى لا يصدق ، ويعد صاحب أفضل بداية لأي لاعب في تاريخ ليفربول".

وأضاف "صلاح قدم مباراة مذهلة أمام واتفورد ، ليس لأنه سجل 4 أهداف ، ولكن لأنه لاعب متعاون وغير أناني وكان يساعد زملاءه لتسجيل أهداف".

واختتم راش تصريحاته قائلا "في رأيي أنه لا يوجد أي لاعب في العالم أفضل من صلاح في الوقت الحالي باستثناء الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي"

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