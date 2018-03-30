النقراشي:"كنت أدعو الله بعدم استمرار الإخوان في الحكم..ومرسي ديكتاتور"

شن العالم الكبير الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة العالمى، عضو المجلس الاستشارى العلمى للرئيس عبدالفتاح السيسى، هجوما لاذعا على المعزول محمد مرسى قائلا: "إن الإعلان الدستورى الذي أصدره مرسي أثناء حكم الإخوان لمصر حوله لديكتاتور".



وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، الخميس، أن الالمان كانوا يتوقعون عدم استمرار الإخوان بحكم مصر، متابعا "كنت أدعو الله عدم استمرار الإخوان بالحكم أثناء صلاتي"