محمد صلاح: أطبل لمصلحة دولتي أفضل من انتظاري خيمة لاجئين

قال الكاتب الصحفى محمد صلاح، مدير مكتب جريدة الحياة اللندنية، إن الشعب المصري رقص أمام لجان الانتخابات، تحت ركام الإخوان المسلمين وهو ما آثار غيظهم وموجه الهجوم ضد الشعب المصري.



وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الجمعة، أن " أطبل لمصلحة دولتي أفضل من انتظار أن تمن علي الناتو والاتحاد الأوروبي بـ خيمة إيواء كلاجئ".



وأشاد صلاح بالمشاركة الشعبية الكبيرة من الشعب المصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.