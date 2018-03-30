سعد الجمال: هناك متآمرون على مصر وعلينا أن نعمل على توعية الشعب

أكد اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن المشهد الرائع للمصريين أمام اللجان يعبر عن الشارع المصرى الداعم لوطنه والرافض للجماعات المغرضة.



وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الجمعة، أن نزول المصريين بكثافة في الانتخابات خذل كل من كان يريد عدم نجاح العملية الانتخابية بنجاح.



وتابع الجمال أن هناك متآمرين على مصر وشعبها وعلينا أن نعمل على توعية المواطنين بخططها وأفكارهم ومؤامراتهم.