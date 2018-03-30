النقراشي: كل أنواع الطاقة المتجددة تحتاج مساحات وتعتبر رأس المال الرئيسي لدينا

قال العالم الكبير الدكتور هاني النقراشي،خبير الطاقة العالمى، عضو المجلس الاستشارى العلمى للرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الخلايا الشمسية تعطى أعلى إنتاج من الكهرباء، وقت الظهيرة وتتوقف عند المساء.



وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"،الخميس، ان كل أنواع الطاقة المتجددة تحتاج مساحات واسعة وهي تعتبر رأس المال الرئيسية لدينا.



وأكد النقراشي أن الرئيس السيسي أنتبه لضرورة وجود محطات للكهربءا ذات إنتاج ضخم، مضيفا أنه كان لدينا نقص كبير في الكهرباء، لذلك تم الإتفاق على إنشاء 3 محطات ذات إنتاج ضخم.