ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

رياضة

القيعي يكشف تفاصيل مزايدة بيع الحقوق التجارية والبث التلفزيوني للنادي الأهلي

الجمعة 30/مارس/2018 - 07:44 ص
صدى البلد
أعلن عدلي القيعي مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عن عمل مزايدة لبيع الحقوق التجارية والبث التلفزيوني لمبارياته في الدوري العام مطالبا بتأمين لدخول المزايدة ٤ ملايين و٣٥٠ ألف جنيه رسوم لشراء كراسة الشروط الخاصة بالبث التلفزيوني.

وأضاف القيعي في تصريحات لبرنامج " ملك وكتابة " المذاع عبر فضائية الأهلي أنه سوف يتم عقد جلسة من أجل الإجابة على الاستفسارات الخاصة .

وأكمل أنه سوف يتم البيع لأعلى سعر بالنسبة للشركات والوكالات الإعلانية.

واختتم القيعي ان جميع المناخ الرياضي بجميع الاندية بما فيهم الاتحاد المصري لكرة القدم يستطيعون الاستفادة من ذلك فهي استثمارات لصالح الجميع .

ترشيحاتنا

"صدقي": الفراعنة استفادوا من لقائي البرتغال واليونان وكوبر يعاني في مركز رأس الحربة

مصرع عريس بغاز البوتاجاز وإصابة عروسته بغيبوبة في بني سويف

تشريعية البرلمان: تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات إجراء عرفى وليس نصا دستوريا

ولي العهد السعودي يلتقي بمندوبي الدول الدائمة بمجلس الأمن

نانسي عجرم بـ«هوت شورت» في أحدث كليباتها.. «فيديو»

صلاح فوزى: ولاية السيسى الأولى تنتهي في 3 يونيو بنص الدستور..وأداء اليمين أمام البرلمان شرط ممارسة الأعمال بالولاية الثانية.. ولا يوجد إلزام لإعفاء أو استقالة الحكومة مثل المحافظين

‎9 نصائح احرصى عليها للحفاظ على رشاقتك

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات قادمة من دبي

7 نصائح من هانى الناظر للتخلص من مشاكل الجو المتقلب

جهاد جريشة: سعيد باختياري في تحكيم المونديال .. وهاني أبو ريدة يتواصل معي دائما

المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

عماد أديب: لا توجد أحزاب معارضة حقيقية في الشارع المصري.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأرقام والصور .. 21 محترفا في أوروبا وأمريكا هذا الموسم سجلوا 87 هدفا وصنعوا 47

كايرو ويدنج فيستيفال يكرم عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.. صور

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فساتين زفاف راقية من توقيع «ستيفن خليل».. صور

بالصور.. منة عرفة على خطى سيلينا جوميز

فيديو

شاهد .. ملخص لمسات عمرو جمال في أول ظهور له مع هلسينكي بقميص الشهداء
نانسي عجرم بـ«هوت شورت» في أحدث كليباتها.. «فيديو»
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر.. ووزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة..وسعد الصغير يكشف عن أجره في الأفراح
أوبر: نعمل بشكل طبيعي..وتحفظات على بند الإفصاح عن معلومات العملاء في قانون النقل..فيديو
النقراشي: إنتاجنا من الكهرباء يكفي لتغطية زيادة الاستهلاك لمدة 6 سنوات مقبلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟