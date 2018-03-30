القيعي يكشف تفاصيل مزايدة بيع الحقوق التجارية والبث التلفزيوني للنادي الأهلي

أعلن عدلي القيعي مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عن عمل مزايدة لبيع الحقوق التجارية والبث التلفزيوني لمبارياته في الدوري العام مطالبا بتأمين لدخول المزايدة ٤ ملايين و٣٥٠ ألف جنيه رسوم لشراء كراسة الشروط الخاصة بالبث التلفزيوني.



وأضاف القيعي في تصريحات لبرنامج " ملك وكتابة " المذاع عبر فضائية الأهلي أنه سوف يتم عقد جلسة من أجل الإجابة على الاستفسارات الخاصة .



وأكمل أنه سوف يتم البيع لأعلى سعر بالنسبة للشركات والوكالات الإعلانية.



واختتم القيعي ان جميع المناخ الرياضي بجميع الاندية بما فيهم الاتحاد المصري لكرة القدم يستطيعون الاستفادة من ذلك فهي استثمارات لصالح الجميع .

