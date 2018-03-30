ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

منوعات

"Samsung" تطلق " Galaxy Note9" فى مايو القادم

الجمعة 30/مارس/2018 - 01:59 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشر موقع "gsmarena" الهندى المختص بالهواتف الذكية تقريرًا، يفيد أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق أيقونتها القادمة "Galaxy Note9" فى شهر مايو المقبل.

يأتى ذلك فى توقيت مبكر يعدما اعلن المتحدث الرسمي بإسم الشركة أن الهاتف سيكون بالأسواق فى يونيو، على عكس المعروف بأن الهاتف سيصدر فى شهر أغسطس.

يبدو أن الشركة تحاول السيطرة على السوق حيث لم تصل مبيعات أحدث هواتفها جلاكسي إس 9 لرقم كبير، ويأتى الهاتف الجديد بشاشة أكبر، ويبلغ سعره الأولى 1700 يورو، وهو رقم مرتفع جدًا من الممكن أن يجعل مبيعاته محدودة.

ترشيحاتنا

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية 1%

شاهد .. ناهد السباعي مع خطيبها

"موكا" موهبة على الطريق تنتظر الاكتشاف.. فيديو

القبض على أمريكي هدد مصريا بالسيف في واشنطن

ترك "اللاب توب" مفتوح لفترة يسبب كارثة.. فيديو

العامة للاستعلامات: رويترز تسحب تقريرها المغلوط حول سير العملية الانتخابية في مصر

3 أسباب وراء قرار خفض سعر الفائدة

سعد الصغير: أصحابي دخلونى السجن.. فيديو

أحمد قطان يعرض وشاح النيل الممنوح من الرئيس السيسي ..فيديو

فساتين زفاف راقية من توقيع «ستيفن خليل».. صور

كرم جبر: اكتشافات الغاز سبب رئيسي في هجوم تركيا وقطر على مصر.. فيديو

وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كايرو ويدنج فيستيفال يكرم عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.. صور

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فساتين زفاف راقية من توقيع «ستيفن خليل».. صور

بالصور.. منة عرفة على خطى سيلينا جوميز

كواليس أولى حلقات «اللعيب مع رزان ومهيب» مع رمضان صبحي.. «صور»

فيديو

نانسي عجرم بـ«هوت شورت» في أحدث كليباتها.. «فيديو»
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر.. ووزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة..وسعد الصغير يكشف عن أجره في الأفراح
أوبر: نعمل بشكل طبيعي..وتحفظات على بند الإفصاح عن معلومات العملاء في قانون النقل..فيديو
النقراشي: إنتاجنا من الكهرباء يكفي لتغطية زيادة الاستهلاك لمدة 6 سنوات مقبلة
قطان يكشف موقفًا جمعه بـ"المايسترو" صالح سليم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟