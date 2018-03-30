"Samsung" تطلق " Galaxy Note9" فى مايو القادم

نشر موقع "gsmarena" الهندى المختص بالهواتف الذكية تقريرًا، يفيد أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق أيقونتها القادمة "Galaxy Note9" فى شهر مايو المقبل.



يأتى ذلك فى توقيت مبكر يعدما اعلن المتحدث الرسمي بإسم الشركة أن الهاتف سيكون بالأسواق فى يونيو، على عكس المعروف بأن الهاتف سيصدر فى شهر أغسطس.



يبدو أن الشركة تحاول السيطرة على السوق حيث لم تصل مبيعات أحدث هواتفها جلاكسي إس 9 لرقم كبير، ويأتى الهاتف الجديد بشاشة أكبر، ويبلغ سعره الأولى 1700 يورو، وهو رقم مرتفع جدًا من الممكن أن يجعل مبيعاته محدودة.